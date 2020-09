Welkom in de Kolruit! Vooruit slaat terug met humor Sabine Van Damme

21 september 2020

10u08 60 Gent Het Gentse kunstencentrum Vooruit is het nog steeds niet eens met de geplande naamswijziging van de politieke partij sp.a. Die wil zich vanaf december VOORUIT noemen. “Wij hebben net onze najaarsprogrammatie klaar. Om elke verwarring met bestaande merken te vermijden, brengen we die onder de naam KOLRUIT” klinkt het cynisch. En ook: “Neen wij hebben niet overlegd met Colruyt, een naam kan je toch zomaar claimen?”



Twee letters in de gevel van het historische gebouw zijn overplakt. Er staat nu ‘KOLRUIT’ in plaats van ‘Vooruit’. Een ludieke maar cynische actie van het Kunstencentrum, dat zich met hand en tand verzet tegen het ‘afpakken’ van hun naam door de sp.a. “De een vindt het niet kunnen dat een politieke partij een merk recupereert dat gedurende 38 jaar zorgvuldig werd uitgebouwd door een kunstencentrum, de ander verwacht van het kunstencentrum grotere loyaliteit voor hun roots”, luidt het bij de Vooruit. “Dit debat toont nu al waarom het onwerkbaar is wanneer een politieke partij en een Vlaamse kunstinstelling dezelfde naam dragen. Wie mensen dwingt partijpolitiek te zijn, krijgt partijpolitieke verdeeldheid. Dat is net wat een kunstenhuis niet wil. Van bij de start van kunstencentrum Vooruit in 1982 was het voor de honderden vrijwilligers, pioniers en artiesten duidelijk dat de uitbouw van een kunstenhuis niet kan binnen een politieke zuil.”

De Vooruit wil volledig eigenaar zijn van de boodschappen die in haar naam worden uitgestuurd, en vermoedt van de politieke partij hetzelfde. Ze hebben geen zin in verwarring, ze kijken op tegen het kluwen van hastags, mailadressen, Intagram-accounts en url’s. “Het dubbelgebruik van de naam Vooruit ontneemt het kunstencentrum niet enkel haar controle over haar eigen reputatie, haar autonome stem in het publieke debat en haar toegankelijkheid voor een breed publiek, het bezwaart ook de relaties met sponsors, overheden, klanten die zalen huren en de honderden partners die jaarlijks mee inhoud geven aan ons programma.”

Niet netjes

“De verwijzing naar het verleden rechtvaardigt de aanspraak van sp.a op de naam niet. Het schitterende monument van Vooruit kreeg een herbestemming en net als bij erfgoed kom je daar niet op terug. De meerlagige betekenis rijmt niet met het ideologische profiel van één partij. Het lijkt slim van sp.a om zich daar nu opnieuw van te bedienen, maar netjes is het niet. Of zoals de collega’s van de Brusselse AB schrijven: “Het is ontmoedigend om te zien hoe weinig respect er uit zo’n campagne spreekt voor de culturele sector in zijn geheel.” De nieuwe naam voor sp.a kan dan wel “een knipoog naar het verleden zijn”, ze ontkent wel het heden.”

“De aankondiging van de sp.a om de naam Vooruit vanaf december voor hun partij te gebruiken, schaadt onze positie als Vlaamse Kunstinstelling in die mate, dat de ploeg en het bestuur van Vooruit zich daar tegen moeten verzetten en hierover voluit met sp.a. in gesprek willen gaan.” Vooruit lanceert net nu – coronaproof – eindelijk weer een najaarsprogrammatie. “Om elke verwarring met bestaande merken te vermijden, doen we dat voorlopig onder de naam KOLRUIT”, klinkt het cynisch.”