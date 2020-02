Welkom in de Gentse zoo waar je de dieren kan aanraken Jill Dhondt Sabine Van Damme

21 februari 2020

16u10 2 Gent Onder de naam ‘De Zoo van Gent’ presenteert Sander Van Coillie houtsculpturen van dieren aan het grote publiek.

Sander begon als tuinman in het familiebedrijf en schoolde zich later om tot boomverzorger. Om zijn liefde voor bomen te tonen, begon hij houtsculpturen te maken. Zo werd zijn alter ego ‘Zagevent’ geboren. Een week lang, tijdens de krokusvakantie, tovert hij de Drongenhofkapel om tot een sfeervolle dierentuin. “Ik droomde er al een tijdje van om een tentoonstelling met mijn houtsculpturen te organiseren”, zegt hij. “Je kan de hele week gratis een bezoekje brengen aan een kleine maar fijne houten zoo waar je olifanten, apen en zelfs leeuwen van dichtbij kan bekijken.“

Van 21 tot 29 februari is jong en oud welkom in Drongenhof 15 in het Gentse Patershol.