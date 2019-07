Welk confettiverbod? Sabine Van Damme

24 juli 2019

15u52 0 Gent Voor het eerst is er tijdens de Gentse Feesten een officieel confettiverbod, maar daar trekken de pleinen zich weinig van aan. Zowat overal viel al confetti te bespeuren.

Confetti is vuiligheid. Je krijgt het moeilijk weg van tussen de straatstenen, het waait in het water en in dakgoten, en vorig jaar werd de lift onder de Stadshal er zelfs door geblokkeerd. Dat is de uitleg van de stad bij het ingevoerde confettiverbod. Maar daar trekken pleinen en artiesten zich duidelijk niks van aan. Zowat overal viel al confetti te bespeuren. Zelfs de Vlasmarkt spuide er al rond, tijdens ‘Vlasmarkt for Kids’. Confettiboetes werden vooralsnog niet uitgeschreven.