Weldoenster wordt 100 Sabine Van Damme

09 september 2019

19u22 0 Gent In de refuge aan de Coupure is vandaag Hilda De Reu in de bloemen gezet. Ze werd 100, en heeft in haar leven heel veel goeds gedaan.

Hilda De Reu is nooit getrouwd geweest en heeft geen kinderen. Ze wordt wel omringd door neven en nichten. Schepen Mieke Van Hecke kwam haar persoonlijk feliciteren voor haar 10ste verjaardag. Hilda heeft in haar leven heel veel goeds gedaan. Ze studeerde voor regentes wetenschappen in Sint-Niklaas. Ze gaf ook Frans en Spaans, in het OLV Tweebruggenstraat. Daarnaat was ze ook heel actief in ontwikkelingsprojecten, waar aandacht werd gegeven aan scholing van vrouwen en meisjes. Ze zat onder meer in Zaïre, Madagascar, Bolivia, Argentinië en Rwanda. Tot haar 72ste was ze actief. Ze was bijvoorbeeld medestichtster van de eerste sociale school in Madagascar, in 1971. Op haar 82ste volgde ze nog een computercursus. In Burkina Faso loopt nog steeds een ontwikkelingsproject in haar naam. Hilda zelf weet er zelf maar flarden meer van. Op haar 100ste is ze fysiek nog relatief goed, maar haar geheugen laat haar in de steek.