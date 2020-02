Weinig stormkwetsuren in Gentse ziekenhuizen Jill Dhondt

09 februari 2020

21u33 5 Gent De hevige wind heeft al heel wat schade veroorzaakt. Gelukkig hebben nog maar weinig mensen zich gemeld in de Gentse ziekenhuizen omwille van kwetsuren die ze opgelopen hebben vanwege de storm.

Het is kalm gebleven op het spoed van de Gentse ziekenhuizen. Het AZ Sint-Lucas heeft op één persoon na, die gevallen was met de fiets, niemand over de vloer gehad die kwetsuren had opgelopen omwille van de storm. Het Maria Middelares en het UZ Gent hebben evenmin uitzonderlijke stormgevallen ontvangen. “De mensen waren goed gewaarschuwd, en lijken goed binnen te zijn gebleven. Daardoor was het eerder kalm op het spoed vandaag.”