Wegwijzers voor voetgangers in ’t nieuw Sabine Van Damme

24 oktober 2019

19u51 0 Gent De stad investeert in nieuwe wegwijzers voor voetgangers, en dat mocht wel eens. De huidige palen – 10 jaar oud – stonden scheef, de info klopte niet meer of ontbrak gewoon. Er komen 97 palen met 1.200 wegwijzers en 35 infoborden. Kostprijs: 418.000 euro.

De eerste paal van de nieuwe toeristische voetgangersbewegwijzering staat op de hoek van de Cataloniëstraat en de Mageleinstraat. Er komt een volledig netwerk van palen, borden en pijlen, die overigens exact dezelfde kleur hebben als de nieuwe vuilnisbakken op straat. Het nieuwe systeem laat ook toe om makkelijk nieuwe bordjes toe te voegen of bestaande pijlen te verwijderen. Het ontwerp is van ‘stefan.schöning.studio’, het bureau dat ook het paviljoen in de lokettenzaal van het Vlaams Parlement ontwierp. Toerismeschepen Bram Van Braeckevelt is er trots op. “Deze wegwijzers tonen niet alleen de weg, ze tonen ook hoe toerisme de eigenheid van Gent kan versterken. De wegwijzers zijn immers lokaal geproduceerd, van duurzame en eerlijke materialen. En het onderhoud zal gebeuren door ons Dienstenbedrijf Sociale Economie. De infoborden zijn meertalig, de pijlen wijzen niet alleen monumenten en richtingen aan, maar bijvoorbeeld ook de zes haltes van de Hop-on Hop-off watertram. Het wegwijzerproject kost 418.000 euro, waarvan 145.000 euro van Europa komt.