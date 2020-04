Weggegooide handschoenen ‘spreken’ eigen sluikstorters aan in beeldenreeks Jill Dhondt

08 april 2020

11u41 0 Gent Toen Gentenaar Jonas Bach las dat veel mondmaskers en handschoenen zomaar op straat werden gegooid, wilde hij niet gewoon toekijken. Hij trok de straat op en maakte een beeldenreeks van rondslingerende handschoenen die iets willen vertellen.

Gentenaar Jonas Bach kon de vele rondslingerende wegwerphandschoenen niet meer aanzien. “Ik was het beu dat sommige mensen hun handschoenen zomaar op straat gooien”, vertelt Jonas. “Voor corona werd er veel meer aandacht geschonken aan het milieu dan nu, wat op een manier logisch is, aangezien onze veiligheid nu prioritair is. Maar je eigen handschoenen, zoiets simpel, die kan je toch in de vuilbak gooien?”

Opruimers

Jonas trok de straat op en maakte een beeldenreeks van rondslingerende latex handschoenen. “De handschoenen vormen een boodschap voor de personen die ze op straat wierpen, maar ook voor diegenen die ze opruimen. Uiteraard heb ik alle handschoenen achteraf weggegooid, en werden de beelden op een veilige manier gemaakt.”

Wat begon als een creatief project om anderen te inspireren, groeide intussen uit tot een populair gespreksonderwerp op sociale media. “De beelden worden zoveel gedeeld op Facebook, dat ik er geen controle meer over heb. Dat is super natuurlijk, dan ontvangen nog meer mensen de boodschap.”

