Wegenwerken Wondelgem duren zeker vijf maanden langer dan gepland Erik De Troyer

05 juni 2019

17u57 5 Gent De wegenwerken in Wondelgem zullen zeker vijf maanden langer duren dan aanvankelijk geschat. Pas rond mei van 2020 zullen ze achter de rug zijn. Dat antwoordt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) op een vraag van gemeenteraadslid Stijn De Roo (CD&V).

De omgeving van de Botestraat en de Groenestaakstraat ondergaat een volledige heraanleg en dat voelen de Wondelgemnaren. Gemeenteraadslid Stijn De Roo informeerde naar de stand van zaken en kreeg slecht nieuws.

“In de eerste fase van de werken tussen de Gaverstraat en de Botestraat is er door de aanwezigheid van nutsleidingen in de werfzone vertraging opgelopen. Die fase is nog steeds niet voltooid. De bussen rijden momenteel om via de Gaverstraat, maar aangezien ze maar moeizaam kunnen passeren over de voorziene drempels, kunnen die plateaus en de toplaag van de asfalt in de Gaverstraat nog niet afgewerkt worden. Dit zal ten vroegste gebeuren in het voorjaar van 2020”, aldus Watteeuw. Ook aanpassingen van de plannen zorgden voor vertraging. De totale werken zullen vermoedelijk tot mei 2020 aanslepen. De deadline van najaar 2019 wordt zeker niet gehaald.

Tijdens de laatste fases zal een deel van de Groenestaakstraat volledig opengebroken worden (tussen de Pinksterbloemstraat en de Mariakerkebrug). Daar komen nieuwe rioleringen en een nieuwe rijweg met fietspaden.