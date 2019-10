Wegenwerken boycotten superflitspaal Politie verplaatst flitspaal zo snel mogelijk Cedric Matthys

16 oktober 2019

17u55 22 Gent Superflitspaal Sammeke is gespot in de Meulesteedsesteenweg. Of hij daar veel overtreders zal vangen, is maar de vraag. Een deel van de straat ligt immers open omdat er wegenwerken worden uitgevoerd.

Dat de Meulesteedsesteenweg in de Muide een ideale locatie is om te flitsen, staat buiten kijf. Met 127 overtredingen in 2017 en 103 in 2018 deed de superflitspaal het erg goed in deze straat. Toch lijkt het erop dat Sammeke, zoals de Gentse politie de mobiele flitspaal noemt, voor één keer geen potten zal breken. Enkele kruispunten op de Meulesteedsesteenweg liggen deze week namelijk open wegens wegenwerken. De Stad Gent herstelt de vluchtheuvels. De beschadigde klinkers worden uitgebroken en vervangen door asfalt.

“We waren niet op de hoogte van deze werken”, horen we bij de politie Gent. “We kijken vooraf altijd goed waar we onze flitspaal gaan plaatsen, maar blijkbaar is dit door de mazen van het net geglipt. Sammeke blijft vaak maar één of twee weken staan op één plaats. Hij gaat er binnenkort dus alweer weg.”

Toch drie boetes

De werken in de Meulesteedsesteenweg zouden zaterdag klaar moeten zijn. Als de flitspaal er dan nog staat, kan hij hardrijders opnieuw de das omdoen. Al laat een buurtbewoner weten dat Sammeke woensdagochtend toch drie bestuurders flitste. Blijkbaar slaagden ze erin om op enkele tientallen meters volop op te trekken. “Het is hier soms een snelweg”, voegt de buurtbewoner eraan toe. “Van mij zou die flitspaal hier vaker mogen staan.”