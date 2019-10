Weerzinwekkende beelden tonen knagende muizen in vuilste huis van Sint-Amandsberg Cedric Matthys Lisa De Wilde

09 oktober 2019

10u20 1 Gent Onze redactie kreeg beelden binnen van de muizenplaag in het vuilste huis van Sint-Amandsberg. Werklieden, die de dakgoot van een buur herstelden, maakten het filmpje door het raam. Je ziet muizen die overal in het huis rondlopen en knagen. Met deze beelden trokken de buren naar het Gentse stadsbestuur, wat de bal aan het rollen bracht.

Het huis in de Heiveldstraat in Sint-Amandsberg kreeg de afgelopen dagen heel wat persaandacht. De buren klaagden niet alleen over lawaai van muizen. Ook zou tijdens warme dagen de stank niet te harden zijn. Ze trokken met deze klachten richting de het stadsbestuur, dat op haar beurt een controleur stuurde. Uit zijn verslag bleek dat de situatie de openbare gezondheid kan schaden. De bewoner heeft zeven dagen om het huis op te ruimen, anders doet de stad dat op kosten van de man.