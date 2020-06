Weerspannige treinpassagier vecht met en spuwt naar veiligheidspersoneel Wouter Spillebeen

12 juni 2020

12u00 42 Gent In het treinstation Gent Sint-Pieters is in de nacht van woensdag op donderdag een 22-jarige man aangehouden omdat hij naar beveiligingsagenten spuwde en sloeg. De man zat op de trein zonder een mondmasker en zonder intentie om een ticket te kopen, maar weigerde de trein te verlaten.

De treinbegeleider sprak de man rond 00.45 uur aan omdat hij geen mondmasker droeg en door de wagons liep. De treinbegeleider stelde vast dat hij geen vervoersbewijs bij had en ook geen geld had om er één te kopen, dus verzocht hij de man om aan de halte in Aalst af te stappen. De man weigerde en reageerde agressief. Hij blies eerst in het gezicht van de treinbegeleider, die wel een mondmasker droeg.

Toen de trein binnenreed in het station Gent Sint-Pieters stonden de beveiligingsagenten van Securail al klaar. Ze wilden de verdachte verwijderen, maar die verzette zich. In de schermutseling kwamen de beveiligingsagenten samen met de man op de treinsporen terecht. De verdachte werd weer op het perron getrokken, maar nog was hij niet van plan om zich over te geven. Hij gaf meerdere beveiligingsagenten slagen in het gezicht en spuwde één van hen in het gezicht. De man werd gearresteerd, maar ook dan spuwde hij nog naar twee politieagenten. Hij bleef in het rond slaan en raakte één van hen meermaals in het gezicht.

De spuwer werd voor de onderzoeksrechter geleid wegens het verspreiden van klaarblijkelijk ongevaarlijke stoffen die ernstige gevoelens van vrees voor aanslagen kunnen opwekken, ofwel het spuwen in coronatijden. Hij wordt ook vervolgd voor opzettelijke slagen. De onderzoeksrechter besloot om hem aan te houden.