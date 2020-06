Weer op zomerkamp met de scouts: “Met pijn in het hart, maar niet alle kinderen kunnen mee” Wietske Vos

06 juni 2020

22u23 9 Gent Bij Scouting in Kriko (SIK) zijn ze enorm opgelucht dat het traditionele zomerkamp toch mag doorgaan. “De verantwoordelijkheid zal echter nog zwaarder wegen dan anders.”

“We hadden al allerlei mogelijke scenario’s opgesteld, maar hebben tot op het laatste moment gewacht vóór de bekendmaking van de versoepelingsmaatregelen om daar verder mee te gaan”, zegt scoutsleider Lode De Vlieger (20). “De avond zelf hebben we dan een videogesprek gehouden met iedereen van de scouts en beslist dat het haalbaar is om het zomerkamp te organiseren. Maar er komt echt wel heel veel bij kijken.”

Beter dan geen kamp

Het grootste gevolg van de maatregelen die aan jeugdbewegingen worden opgelegd, is de handhaving van bubbels van niet meer dan 50 personen. Lode De Vlieger: “Onze scouts bestaat uit 150 kinderen met 12 personen in de leiding. Dat wordt dus moeilijk. Daarom hebben we met pijn in het hart voor het eerst moeten beslissen om niet alle kinderen mee te nemen op kamp. We hebben er lang over nagedacht, maar het is gewoon onmogelijk om een veilig kamp voor iedereen te organiseren, met de mogelijkheden en mankracht waarover we beschikken. We hebben geredeneerd dat niet alle kinderen moeten boeten voor deze uitzonderlijke omstandigheden: een kleiner kamp is beter dan geen. We hebben onze beslissing aan alle ouders gecommuniceerd, met de reden waarom. Ik ben er zeker van dat de meeste ouders dat zullen begrijpen.”

Meer en beter wassen dan anders wordt de boodschap, terwijl normaal gezien de ‘beekmomenten’ luxe zijn Scoutsleider Lode De Vlieger

Zaterdag gingen de inschrijvingen voor de zomerkampen van SIK open. Vooral voor de leeftijdscategorie 11-14 jaar wordt het moeilijk: er kunnen maar 30 van de 50 kinderen mee. “We geven voorrang aan de laatstejaars, die volgend jaar overstappen naar een nieuwe ‘tak’. Zij krijgen tijdens dit kamp immers hun totemnaam, die heel belangrijk is. Daarna is het zaak wie het eerst inschrijft”, zegt De Vlieger. Of de ouders beschikbaar zijn tijdens het kamp zal ook een rol spelen. Een van de voorwaarden is immers dat de ouders stand-by moeten blijven tijdens de kampperiode, om hun kind direct te kunnen ophalen mocht het ziek worden op kamp.

Bezoek aan de boer noteren

Daarnaast wordt het op kamp zelf hard werken voor de leiding om alle maatregelen te volgen. “Meer en beter wassen dan anders wordt de boodschap, terwijl normaal gezien de ‘beekmomenten’ luxe zijn”, voorspelt De Vlieger. “Handen wassen na elke toiletbezoek, kalk strooien nadat je in de natuur naar het groot toilet bent geweest, koken met handschoenen en mondmaskers… Ook veel extra papierwerk: elk bezoek aan een boer in de buurt moet genoteerd worden. We hebben sowieso al een grote verantwoordelijkheid door kinderen mee op kamp te nemen, maar nu zal ze nog zwaarder wegen dan anders.”

