Weer lange wachtrijen aan doe-het-zelfzaken Sabine Van Damme

25 april 2020

14u11 24 Gent Wie verstandig was en zich een week lang heeft ingehouden vooraleer naar een doe-het-zelfwinkel te gaan, was eraan voor de moeite. Zaterdag was het opnieuw rijtje schuiven, onder meer aan Brico Plan-It.

Zo erg als vorig weekend was het niet. Vandaag stonden mensen niet al om 7 uur aan te schuiven van winkels die pas om 8 uur zouden open gaan. Maar zelfs na een week is de populariteit van het klussen duidelijk nog niet afgenomen. Aan Brico Plan It aan de Ghelamco Arena stond opnieuw een indrukwekkende rij. Toegegeven, een rij oogt snel indrukwekkend als iedereen netjes anderhalve meter tussen laat, maar toch. Het beeld werd gemaakt op het middaguur. Ook aan de recyclageparken was het overigens weer rijtje schuiven, met wachttijden tot makkelijk anderhalf uur.

