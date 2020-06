Weer erediensten in kerk en moskee maar met minder gelovigen: “Vol is vol” Jill Dhondt

08 juni 2020

19u30 28 Gent Religieuze diensten zijn sinds maandag opnieuw toegestaan, wat niet wil zeggen dat elk gebedshuis meteen de deuren openzet. Sommige moskeeën in Gent wachten nog even af, andere hielden maandagochtend voor het eerste sinds maanden een gebedsmoment met bezoekers. De parochiekerken in Gent-centrum organiseren donderdag pas hun eerste viering, terwijl de overige kerken in de streek wachten tot dit weekend.

Voor de coronacrisis konden de bezoekers van de Fatih Moskee in het Rabot nog terecht in de Rietstraat. Maandagochtend trokken ze voor het eerst naar de Kwakkelstraat, waar de Groene Moskee nu gevestigd is. Normaal kunnen er 500 personen binnen. Zolang de maatregelen gelden, is er plaats voor 60 tot 100 personen. “We hebben gevraagd aan de bezoekers om apart binnen te komen via de hoofdingang”, zegt Fatih Döner, ondervoorzitter van de moskee. “Ze moeten hun handen ontsmetten aan de ingang, afstand houden en een mondmasker aandoen zodra ze de gebouwen betreden.”

Tijdens het bidden houden de bezoekers hun mondmasker aan. Normaal nemen ze plaats op een groot tapijt dat de vloer van de gebedsruimte bedekt, maar de komende maanden moeten ze hun eigen matje meebrengen. Een gebedsmoment duurt gewoonlijk een twintigtal minuten, en wordt sinds deze week gehalveerd. “In de week hebben we genoeg plaats voor het aantal bezoekers, maar voor het vrijdagsgebed zullen we in twee shifts bidden. Het eerste gebed zal op het reguliere uur plaatsvinden, het tweede een halfuur later. Is de maximumcapaciteit bereikt, dan sluiten we de deuren.”

Wachten op parochieblad

Hoewel religieuze diensten weer zijn toegestaan, wachten de Gentse kerken nog enkele dagen om weer op te starten. De Sint-Niklaaskerk organiseert, net zoals de andere parochiekerken in Gent-centrum, donderdag pas een eerste mis om 11 uur. “We willen de eerste viering laten doorgaan op het feest van het Heilig Sacrament”, zegt Jan, acoliet (assistent van de priester) van de Sint-Niklaaskerk. “Plus, het parochieblad van deze week verschijnt pas woensdag. We kunnen dan pas bekendmaken wanneer de vieringen weer starten, en wat de richtlijnen zijn.”

Vanaf volgende week maandag organiseren de parochiekerken elke weekdag om 11 uur een mis. In het weekend zal enkel op zondag een viering plaatsvinden om 10 uur.

“We zijn al een week aan het nadenken over hoe we alles zullen organiseren. We willen dat het absoluut in orde is, en dat we geen klachten krijgen. In de Sint-Niklaaskerk kunnen normaal gezien 125 personen zitten, momenteel is dat aantal gereduceerd tot 64. De stoelen staan zodanig opgesteld dat bezoekers 1,5 meter van elkaar zitten, en kunnen bewegen. Wie geen zitplaats kan bemachtigen, kan rechtstaan. In totaal kunnen 100 gelovigen binnen in de kerk, vol is vol.”