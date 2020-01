Weekend onder politieke hoogspanning, maandag apotheose in gemeenteraad: Israël-uitstap zet Gentse meerderheid zwaar onder druk Sabine Van Damme

19 januari 2020

20u54 34 Gent Het is heibel in het stadhuis, en geen klein beetje. De meerderheidspartijen liggen zwaar met elkaar in de clinch over de deelname van Sofie Bracke (Open Vld) aan de ‘inspiratiemissie’ van VOKA naar Israël. Groen en sp.a gaan niet akkoord, maar Bracke houdt het been stijf, ondanks negatief advies van de Stedelijke Adviesraad Noord-Zuid én een open brief van een groep academici, auteurs en kunstenaars.

De trip naar Israël zal maandagavond de gemeenteraad onder hoogspanning zetten. Want ondanks een weekend onderhandelen, staan de meerderheidspartijen Groen, Open Vld, sp.a en CD&V niet op één lijn, integendeel. Oppositiepartij PVDA zet de kwestie op de agenda, en niet eens omwille van de kostprijs van de trip, afgerond 7.000 euro voor 4 dagen. Problematisch is volgens hen het land van bestemming. Israël werd al meermaals veroordeeld voor het schenden van de mensenrechten. “Maar de reis is geen politiek statement”, verdedigde Bracke zich. Alleen blijkt dat enkele bedrijven die volgens het programma bezocht zullen worden, rechtstreekse banden hebben met het Israëlische leger. Vrede vzw en vzw Palestinasolidariteit protesteren maandag voor het stadhuis.

Volstrekt negatief advies

Dit weekend stuurde ook de Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking (STANZ) een volstrekt negatief advies naar het schepencollege. Dat advies werd vooralsnog niet gedeeld met de gemeenteraadsleden, of toch zeker niet alle gemeenteraadsleden. Bovendien kwam er een open brief van een reeks academici, kunstenaars en auteurs die de Israëlische politiek ten aanzien van de Palestijnse bevolking in de bezette gebieden al langer kritisch volgen. Zij komen met een argumentatie waar je moeilijk om heen kan.

Het ziet er naar uit dat het in de gemeenteraad op stemmen zal aankomen. En als meerderheidspartijen tegen elkaar gaan stemmen, of zich zelfs zouden onthouden, is het hek van de dam. Dan wordt een gevaarlijk precedent gecreëerd, waarbij ook de liberalen zich niet meer verplicht moeten voelen om mee te stemmen bij voorstellen waar ze eigenlijk niet achterstaan, zoals de uitbreiding van de Lage Emissiezone of het sluiten van Camping Stropke

En toch houdt Sofie Bracke, en bij uitbreiding de hele Open Vld, het been stijf. Nog los van het feit dat zij ervan overtuigd zijn dat in de VOKA-missie echt geen kwaad kan gezien worden, en dat het louter gaat om steun voor onze lokale bedrijven, zijn ze het ook beu om gezien te worden als schoothond van Groen en sp.a. En dus werden dit weekend zelfs voorgestelde compromissen zoals ‘schrap dan het bezoek aan de ‘verdachte bedrijven’ van het programma’ los van tafel geveegd. Een akkoord is er nog steeds niet, dus ziet het er naar uit dat het in de gemeenteraad op stemmen zal aankomen. En als meerderheidspartijen tegen elkaar gaan stemmen, of zelfs zich zouden onthouden bij de stemming, is het hek van de dam. Dan wordt een gevaarlijk precedent gecreëerd, waarbij ook de liberalen zich niet meer verplicht moeten voelen om mee te stemmen bij voorstellen waar ze eigenlijk niet achterstaan, zoals de uitbreiding van de Lage Emissiezone of het sluiten van Camping Stropke.

Zware barst in college

De kans dat alle groenen gaan meestemmen vòòr de missie naar Israël, is echter klein. De meerderheid is meer dan groot genoeg om niet alle stemmen nodig te hebben, maar als pakweg de halve groen-fractie afwezig zou zijn, zegt dat ook genoeg. De positie van CD&V in deze kwestie is overigens niet helemaal duidelijk, maar de liberalen nemen het zekere voor het onzekere. Bij hen is het morgen alle hens aan dek. Of hoe de gemeenteraad maandagavond wel eens een eerste zware barst in het samenwerkingscollege van burgemeester Mathias De Clercq zou kunnen zijn.