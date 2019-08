Weekday komt naar Gent Sabine Van Damme

22 augustus 2019

12u28 0 Gent Nog voor de start van het schooljaar opent een eerste vestiging van Weekday in Gent. Weekday is een merk uit dezefde van het Zweedse H&M.

Weekday stak al in 2016 de Belgische grens over, maar was nog niet in Gent aanwezig. In Leven, Antwerpen en Brussel was Weekday er wel al. Dat verandert dus. Op 30 augustus opent de eerste vestiging in onze stad de deuren. Gent krijgt een studio waar ‘limited edtion ontwerpen’ geprint worden. Leuven heeft ook zo’n printshop. Weekday vindt een Gentse thuis in de Sint-Pietersnieuwstraat 58/60. Weekday biedt een eigen kledinglijn die sterk beïnvloed is door jeugdcultuur en streetstyle. Ze staan voor ‘proper’ en betaalbaar. Bijna 70% van hun collectie is gemaakt uit duurzame materialen. Behalve het huismerk worden ook merken als Fila en Teva aangeboden.

De opening is gepland op 30 augusuts om 12 uur, de eerste 50 klanten krijgen 40% korting.