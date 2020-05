Week voor sluiting krijgt uitbater nog inbreker op bezoek: “Moed zakt me in de schoenen” Wouter Spillebeen

26 mei 2020

12u28 1 Gent De telecomwinkel van Guy van Tornhout op de Kortrijksesteenweg sluit eind deze week definitief, maar niet voordat inbrekers hem nog een laatste bezoekje brachten. “Er zijn alleen dummies verdwenen, maar het is helemaal niet leuk om zo te moeten stoppen.”

Onlangs besloot Guy Van Tornhout om zijn winkel naast de KBC-toren na 25 jaar te verkopen aan Proximus. Hij opent een nieuwe winkel in Sint-Martens-Latem, waar hij zich enkel zal toeleggen op verkoop aan bedrijven en herstellingen. Hij vertelde aan onze krant dat hij de winkel sloot omdat hij het risico beu was. “We hebben veertien of vijftien zware inbraken meegemaakt. Ik was dat beu”, liet de winkeluitbater optekenen.

Abrupt einde

Daar kan nu nog een inbraak bij geteld worden, want een inbreker besloot afscheid te nemen van de winkel van Guy door in de laatste week nog eens de deur open te breken. Op de beelden van de bewakingscamera is te zien hoe hij met een koevoet wel tien minuten lang de beveilighde deur te lijf gaat. Uiteindelijk breekt de deur open en graait de inbreker een paar smartphones mee om zich dan uit de voeten te maken terwijl het alarm loeit.

Volgens Guy zijn er gelukkig enkel dummies meegenomen, gsm’s die niet werken en gemaakt zijn om in een vitrine te staan, maar toch hakt het bezoek van de inbreker er stevig in. “De moed zinkt me echt in de schoenen”, reageert een teleurgestelde Guy. “Het is helemaal niet leuk om met zo’n gevoel af te sluiten. Op 1 juli zouden hier normaal de werken beginnen van Proximus zodat ze de winkel naar hun hand kunnen zetten, en in de laatste dagen gebeurt dit.” De inbraak betekent meteen ook een abrupt einde voor de winkel. “Deze week zullen we absoluut niet meer open kunnen gaan.”