Week van de Fairtrade: wat is er te doen in Gent? Wietske Vos

07 oktober 2020

14u01 0 Gent Begin oktober organiseert Gent Fair Trade de Week van de Fair Trade, waarbij de stad tien dagen lang in de ban is van eerlijke handel. Dit jaar wordt onder meer actie gevoerd rond ethische mode en worden Fair Food-zaken en -initiatieven in de kijker gezet.

Gent Fair Trade is een samenwerking tussen de Stad Gent en Oxfam Wereldwinkel Gent-centrum, samen met een brede groep partners. Via publieksacties en programma’s wil dit initiatief de zichtbaarheid en het aanbod van eerlijke handel in Gent stimuleren.

Dit jaar wordt de aftrap van de Week van de Fair Trade gegeven met de Fair Pay for Clean Clothes. Van 7 tot 17 oktober reist een mobiel textielatelier door Brugge, Gent en Kortrijk met de eis voor een leefbaar inkomen, transparantie en een zorgplicht in de kledingsector.

Aftrap aan Sint-Pietersstation

In Gent staat het textielatelier vandaag, 7 oktober, aan het Sint-Pietersstation. In het atelier zijn getuigenissen van textielarbeiders te horen en er hangt een propere waslijn als oproep voor een leefbaar inkomen, transparantie en zorgplicht in de kledingsector. Mensen die de boodschap van de actievoerders kracht willen bijzetten, kunnen een foto laten nemen die aan de waslijn wordt gehangen. “Zo maken we van de spreekwoordelijke vuile was, een propere was”, aldus de organisatoren.

Het aanbod van de Week van de Fair Trade in Gent is te vinden op de website van Gent Fair Trade.