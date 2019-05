Weba koopt gebouw Gentse Truck Service en lokt nieuwe giga-winkel Sloop nog dit jaar, bouwwerken volgend jaar, maar welke winkel komt er? Sabine Van Damme

22 mei 2019

19u59 13 Gent Meubelwinkel Weba heeft het laatste grote gebouw op de ‘Weba-site’ gekocht. Het gaat om het terrein van Gentse Truck Service NV. De gebouwen daarvan staan al ruim een jaar leeg. Nog dit jaar worden ze gesloopt. Weba zal een nieuwbouw zetten en verhuren aan een groot winkelmerk, zoals dat ook met Decathlon is gebeurd.

Weba is een begrip in Gent. De meubelwinkel bestaat al sinds 1985, de naam Weba zelfs al langer. De zaak aan de Vliegtuiglaan is en blijft een succes. Weba kocht eerder al het naburige pand op, waar ooit Meubelhallen zat. Na een stevige verbouwing werd dat pand in 2014 verhuurd aan Decathlon.

Verderop dezelfde site staan nu nog de gebouwen van Gentse Truck Service NV. Die staan al ruim een jaar leeg. “We hebben die hele site opgekocht”, zegt Stefaan Couvreur, woordvoerder van Weba. “De gebouwen dateren van de jaren ’60. Ze zijn helemaal uitgeleefd, en zullen normaal gezien nog dit jaar worden gesloopt. Het plan is om daar dan volgend jaar een nieuwbouw op te zetten. Die zal verhuurd worden aan een grote retailer. Welke winkel er komt kunnen we nog niet zeggen, maar het zal alvast van de grootorde van Weba en Decathlon zijn, en compatibel met onze assortimenten. Het wordt in elk geval een grote naam die volk trekt, ook iets discount-achtig”, klinkt het geheimzinnig.

Toch is nog niet de héle site in handen van Weba. Tussen Gentse Truck Service NV en Weba zat nog het bedrijfje Gentse Heftrucks nv. Ook dat terrein is verkocht, maar niet aan Weba. Depannagebedrijf Lybaert kocht dat stuk op. Het gebouw daar mag trouwens niet zomaar worden gesloopt, omdat het ooit een architectuurprijs won.

Het wordt in elk geval steeds drukker, daar aan de rand van het Gentse havengebied. “Onze site is inderdaad een referentiepunt in het noorden van Gent, en wordt druk bezocht, zeker ook met die P&R hier”, zegt Couvreur. Of het dan niet té druk wordt daar? “Dat valt allemaal best mee. Alleen in de Gentse Feesten staat het hier echt overvol. Voor Weba blijft de zondag de drukste dag, en dan is Decathlon dicht, en rijdt de Shuttle niet (behalve op koopzondagen, nvdr). Er kan dus gerust nog wel een winkel bij, de parking is ruim genoeg.