We zijn al met 263.517 Gentenaars, Louis en Lucie populairste babynamen in 2019 Sabine Van Damme

07 januari 2020

13u39 7 Gent Het aantal Gentenaars is weer eens gestegen, doordat er in 2019 meer mensen geboren werden dan er gestorven zijn. De ‘natuurlijke groei’ ligt op 711 Gentenaars, we zijn met 402 mannen en 309 vrouwen meer.

In 2019 werden 3.012 kleine Gentenaars geboren. 1.518 jongens zagen het levenslicht, en 1.494 meisjes. Als u een geboortekaartje in de bus kreeg, was de kans het grootst dat daar Louis (17), Jack (14) of Otis (13) op stond, tenzij het om een meisje ging. Dan waren Lucie (15), Olivia (15), Elena (13) en Elif (13) de grootste kanshebbers. Nog populair voor jongens: Maurice (11), Arthur, Felix, Jules, Marcel, Mathis, Mohammed en Noah (allemaal 10 keer gekozen vorig jaar). Bij meisjes waren Anna (12), Mila (12), Lina (10), Lou (9), Alice, Alix, Billie, Camille, Julia, Lena, Marie, Nora en Renée (allemaal 8 keer) populair. In datzelfde jaar zijn 2.301 Gentenaars gestorven, waarvan 1.116 mannen en 1.185 vrouwen. Het maakt dat we op 1 januari 2020 met 263.517 Gentenaars waren, 131.300 mannen en 132.217 vrouwen, of dus 711 Gentenaars meer dan op 1 januari 2019.