Watteeuw vraagt Uber om enkel elektrische wagens in te zetten

Erik De Troyer

29 juni 2020

17u00 1 Gent Schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) vraagt taxiplatform Uber om enkel elektrische wagens in te zetten indien in Gent zou starten. “Maar we kunnen helaas niets afdwingen”, zegt hij.

Er wordt al lang gesproken over een eventuele komst van Uber naar Vlaamse steden. In Brussel rijden er al Ubers dus lijkt het maar een kwestie van tijd voor ook elders zo’n taxidiensten worden aangeboden. Bij Uber kunnen particulieren tegen betaling een lift geven aan klanten. Het verschil met de standplaatstaxi’s is dat Ubers overal klanten kunnen oppikken.

“Er zijn twee soorten taxi’s: de standplaatstaxi’s waar de stad de regels bepaald en de straattaxi’s waarvan Vlaanderen de regels bepaalt en waarvan Uber een voorbeeld is. In Gent mogen op termijn enkel nog elektrische standplaatstaxi’s rondrijden maar het Vlaams reglement voor de straattaxi’s is minder streng en dat is een probleem”, aldus Watteeuw.

De schepen stuurde samen met de Bond Beter Leefmilieu en zijn collega’s uit Leuven en Antwerpen een brief naar Uber. “Indien Uber op een dag naar de Vlaamse steden komt vragen we hen om enkel elektrische auto’s te gebruiken. We kunnen echter niets afdwingen omdat de Vlaamse regels nu eenmaal minder streng zijn dan die van de steden”, aldus Watteeuw. “We ijveren ervoor dat het Vlaams decreet alsnog wordt aangepast”, zegt hij.