Watertanden met miss Irish Coffee en miss Corona: Botramkot telt met naaktkalender af naar volgende Gentse Feesten

Gent

Geen echte Gentse Feesten? Hoog tijd dus om te beginnen aftellen naar 16 juli 2021, als er wél weer Gentse Feesten zijn. En wie anders dan de mannen van ’t Botramkot kunnen daarbij helpen? Met een kwinkslag, zoals we van hen gewend zijn. Zij maakten een naakt-aftel-naar-de-Gentse-Feesten-2021-kalender. Lees meer over de Gentse Feesten in dit dossier