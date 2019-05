Watersportbaan wordt zaterdag Jamaicaans paradijs Dit weekend eerste editie van ‘Jamaican Jerk Festival’ in Gent Sam Ooghe

24 mei 2019

12u22 14 Gent Fans van de Jamaicaanse muziek en keuken moeten zaterdag het vliegtuig niet op, maar kunnen gewoon naar de Watersportbaan fietsen. Het Jamaican Jerk Festival zal de Yachtdreef een hele dag omtoveren tot een Caribisch paradijs.

“Bob Marley - maar ook zóveel meer!” Dat vertelt de organisatie meteen, op de vraag waarom de cultuur van een klein Caribisch eiland over de hele wereld zo geliefd is. Xaymaca, zo heet de organisatie, wil in heel België de Jamaicaanse cultuur en tradities introduceren. En wie klaar is om ondergedompeld te worden, kan daarvoor zaterdag terecht in de Yachtdreef aan de Watersportbaan. Daar wacht een festival voor de oren, ogen en neus, zo klinkt het.

Jamaicaanse Gentenaars

“Er zal eerst en vooral goeie Jamaicaanse muziek gedraaid worden, natuurlijk”, aldus de organisatie. “Dat spreekt voor zich. Maar even veel gaat het zaterdag om de culinaire ervaring. ‘Jerk chicken’ is onze specialiteit, maar we hebben heel wat in de aanbieding. Ook voor de vegetariërs, trouwens. De bezoekers krijgen ‘the feel of the Caribbean’.”

Gent heeft een team van sterke ambassadeurs, klinkt het bij Xaymaca. “We zijn met Xaymaca te weten gekomen dat hier tussen de honderd en tweehonderd Jamaicaanse families wonen. Jamaicaanse Gentenaars. Dat wist zelfs de ambassade in Brussel niet. Heel wat mensen zullen zaterdag vrijwillig helpen, om iedereen de Jamaicaanse cultuur beter te leren kennen.”

Een ticket voor het festivalletje koop je best online. Je betaalt zeven euro, maar krijgt daarvoor meteen ook vijf euro aan eetbonnetjes. Toegang kost dus maar twee euro. Met een ticket ben je welkom op het festival vanaf 12 uur ‘s middags tot middernacht. Voor de kinderen is er animatie en grime, en staan er springkastelen.