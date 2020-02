Watersportbaan wordt eindelijk gebaggerd: 2,5 miljoen euro Sabine Van Damme

01 februari 2020

12u38 0 Gent De Watersportbaan wordt eindelijk uitgebaggerd. Daar is al heel lang vraag naar, en het is ook echt nodig. Op sommige plaatsen langs de kant is de Watersportbaan nog slechts 60 centimeter diep, terwijl voor roei- en kajakwedstrijden minstens 2 meter diepte nodig is.

De Watersportbaan uitbaggeren wordt zoieso een dure operatie. De in 1954 uitgegraven sportbaan is 76 meter breed en 2.300 meter lang. 2,5 miljoen euro legt de stad nu op tafel om de klus geklaard te krijgen. De roeiclubs vragen er al jaren om, want voor de internationale regatta’s wordt minstens 2 meter diepte gevraagd. De Watersportbaan is nu gemiddeld 1,65 meter diep, te weinig dus. Gent riskeerde de bepaalde wedstrijden te mislopen. Want vooral de banen langs de rand zijn te ondiep, wat de boten vertraagt. Schepen Sofie Bracke heeft dan wel de centen klaar, maar wanneer er effectief gebaggerd zal worden is nog lang niet duidelijk. De stad hoopt nog deze legislatuur – dus binnen de vijf jaar – met de werken te kunnen starten. Dan zullen ook de pontons en de aankomsstoren opgesmukt worden. De aanleg van een fiets- en voetgangersbrug over de Watersportbaan stond al gepland.

Meer over Watersportbaan