Watermaatschappij TMVW reageert sceptisch op ‘huis-, tuin- en keukenvlijt’ van GMF. “Beter échte oplossingen zoeken” Sabine Van Damme

13 augustus 2020

17u19 0 Gent Het GMF verdeelt Het GMF verdeelt opgepompt grondwater bij gezinnen in Wondelgem, die er hun regenput mee opvullen. Een symbolische actie noemen ze het, maar bij TMVW wordt sceptisch gereageerd. “Het is nog beter voor het milieu om regenwaterputten te vullen met drinkwater, dan om met een tractor rond te rijden.”

“Ik rijk het GMF de hand om rond de tafel te zitten om te zoeken naar écht oplossingen rond droogte en water”, zegt Christophe Peeters, voorzitter van TMVW. “Uiteraard oogt deze actie sympathiek, maar dat is ze niet. Door rond te rijden met een tractor met tankwagen wordt er meer vervuild dan er goed gedaan wordt. Bovendien is dat een actie op zo’n kleine schaal, dat dat helemaal niks uithaalt. In België wordt per dag 1 miljard liter water verbruikt, wat helpt het dan om 150.000 liter rond te dragen? Wij produceren dat op 17 minuten, volgend jaar zelfs op 8 minuten. Uiteraard zijn acties rond het hergebruik van water leuk, boeiend en educatie, maar we moeten het wel op een andere schaal aanpakken om het droogteprobleem om te lossen. Dit is huis-, tuin- en keukenvlijt. Er is genoeg water, we moeten er alleen op een andere manier mee omgaan.”