Waterlek in hoofdleiding: Farys gaat pas uren later aan de slag door miscommunicatie over voetgangerszone Jeroen Desmecht en Sabine Van Damme

04 augustus 2019

18u39 0 Gent Een waterlek in een hoofdleiding in de Gentse Hoogpoort zorgde zaterdag voor enige commotie. Drinkwatermaatschappij Farys was ‘s middags al op de hoogte, maar startte pas ‘s avonds met de voorbereidende werken. Naar verluidt kwam Farys niet ter plaatse omdat ze meenden dat ook zij een boete riskeerden in de voetgangerszone. “Maar daar is niets van aan”, weet bevoegd schepen Filip Watteeuw (Groen). “Een miscommunicatie”, reageerde ook Farys zondagavond.

In de waterleiding onder de Gentse Hoogpoort ontstond zaterdagmiddag een lek ter hoogte van bar Fubar, het gebouw waar vroeger de Carrefour huisde. Farys kwam over de middag al een kijkje nemen, maar kwam niet verder dan vaststellen: zo zou de maatschappij niet over de juiste vergunningen beschikken om de voetgangerszone te betreden én de werken uit te voeren. De politie werd uiteindelijk gecontacteerd, waarna de maatschappij zaterdagavond toch startte met de voorbereidende werken.

Misverstand

“Farys kon zaterdagmiddag wel degelijk aan de slag”, reageert Filip Watteeuw (Groen), die onder andere verwijst naar het reglement dat ook op de website van Stad Gent staat. “Ze hebben vergunningen voor een aantal voertuigen, waarmee ze hun dienstverlening kunnen uitvoeren. Als ze voor bepaalde werken toch niet over de juiste vergunningen beschikken, mogen ze alsnog de zone binnenrijden en hun werk doen. Zolang ze de dag na de werken de stad op de hoogte brengen, zijn ze vrijgesteld van boetes.”

Bij de drinkwatermaatschappij spreken ze nu over een miscommunicatie. “Ik ben pas gisterenavond op de hoogte gebracht”, reageert Paul Ballinckx van Farys. “Het voornaamste is dat het lek nu is gedicht. Zaterdagavond gingen de voorbereidende werken van start. Om de omliggende horecazaken zoveel mogelijk te sparen, hebben we de leiding zondagochtend effectief hersteld. Zo was alles terug in orde voor de lunchshift.”

Uiteindelijk bleek het probleem te liggen bij de buiten aan een aanboorzadel op de leiding. Momenteel ligt de straat nog steeds open. Hoeveel schade het lek heeft aangericht, is voorlopig niet duidelijk. Zo goed als alle omliggende handelaars waren zondagnamiddag gesloten.