Waterbus op komst in Gent? “Zou moeten, al is er nog weinig concreet” Erik De Troyer

28 mei 2019

16u59 10 Gent De stad Gent en de Vlaamse Waterweg hebben de grote krijtlijnen uitgetekend om meer transport en ontspanning op en rond het water mogelijk te maken. Dat moet het pad effenen naar bijvoorbeeld een Gentse waterbus. Al blijkt er nog weinig concreet te zijn.

Met het openleggen van de Reep heeft Gent er een mooi stuk water bij. De stad wil echter veel meer doen met het water dat de binnenstad doorkruist. “Om tot dit punt te geraken, is er veel gedebatteerd. We hebben nu een kader om mee verder te werken. Mensen denken daarbij meteen aan de Korenlei, als ultieme waterontmoetingsplaats. Of aan de openlegging van de Nederschelde als fraai stukje stadsvernieuwing. Maar de rol van water gaat veel verder dan louter esthetiek. Zo beschermen de vele waterpartijen niet enkel tegen overstromingen, maar verlagen ze ook de temperatuur bij hitte. En ook de economische en mobiliteitsrol van onze waterwegen valt niet te onderschatten”, zegt schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). “Een waterbus zou er toch moeten komen, maar concreet zijn die plannen nog niet.”

Watteeuw denkt ook aan een opwaardering van enkele oude waterlopen in de stad, bijvoorbeeld aan de Blaisantvest, de Franse Vaart en de Ottogracht. Drie plaatsen waar de straatnaam nog naar oude waterlopen verwijst, maar waar al lang geen water meer te zien is in het straatbeeld.