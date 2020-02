Water loopt Paard van Troje binnen tijdens storm: schade aan boeken en kasten Jill Dhondt

10 februari 2020

10u15 6 Gent Door een verstopte afvoer kreeg de boekhandel Paard van Troje op de Kouter liters water binnen. Dat heeft heel wat schade veroorzaakt aan de boeken en aan de kasten. Het personeel doet er alles aan om zo snel mogelijk weer open te gaan.

Bart van Aken, zaakvoerder van Het Paard van Troje, trof maandagochtend een groot zwembad aan in zijn zaak. De oorzaak? Een pmd-zak die zondagnacht vast was komen te zitten in de afvoer van het plat dak achteraan de winkel. “De pmd-zak moet weggewaaid zijn in de storm en zo op het dakterras terecht gekomen zijn. Eens de zak vast gezogen was in de afloop, werd het dak een zwembad. Het water is zo de winkel binnen gesijpeld.” Het heeft enorme schade aangericht aan de boeken en de kasten.

Het is de tweede keer dat de boekhandel-koffiebar af te rekenen krijgt met wateroverlast. “Een paar jaar geleden gebeurde het al eens. Nu mag het gedaan zijn.” Bart is van plan om zo snel mogelijk weer open te gaan, als het kan deze middag nog.