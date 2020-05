Water in Zeppospark stroomt net niet over de rand Jill Dhondt

07 mei 2020

19u05 0 Gent Het water stond de laatste dagen erg hoog aan het Kapitein Zeppospark. Enkele dagen geleden overstroomde het bijna, en vandaag stond het net aan de rand van de lagere promenade. Volgens De Vlaamse Waterweg is het een gevolg van het wegwerken van de vervuiling van de Schelde

“Het is niet abnormaal dat het water schommelt ter hoogte van het dok”, geeft schepen Astrid De Bruycker aan. “Over het algemeen blijft het waterpeil onder het niveau van de verlaagde promenade die De Vlaamse Waterweg realiseerde voor het park werd aangelegd. Af en toe staat het waterpeil hoger, maar dat is niet schadelijk. Het riet- en de moerasvegetatie aan de kop van het park is er spontaan gekomen, dus ondervindt het geen hinder van het stijgende water. Op die momenten zal het pad en het strand echter niet of moeilijk toegankelijk zijn.”

De Vlaamse Waterweg geeft aan dat het waterpeil eerder al hoger heeft gestaan, doordat ze soms extra water doorsluizen naar het kanaal Gent-Terneuzen. “Momenteel staat het water zo hoog door de vervuiling van de Schelde”, legt Karen Buyse van De Vlaamse Waterweg uit. Enkele weken geleden vond een dijkbreuk plaats bij een Franse suikerraffinaderij, waardoor een grote hoeveelheid bezinksel in de Schelde terecht kwam. De Gentse binnenwateren werd toen afgesloten, en de vervuiling afgeleid naar het kanaal Gent-Terneuzen.

“De diensten die het kanaal beheren waren water aan het opsparen voor de komende droogte. Dat is op zich een goede reflex, maar doordat we nog steeds de vervuiling aan het wegwerken zijn door extra stroming op het water te zetten, komt het waterpeil zo hoog te staan. We hebben de diensten intussen verwittigd, zij gaan hun stuw openzetten om het waterpeil terug te doen zakken.”