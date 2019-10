Water in gemeenteraadszaal, restauratiewerken daken moet oplossing bieden Sabine Van Damme

02 oktober 2019

19u09 0 Gent De hevige regenval van dinsdag heeft voor waterinsijpeling in het stadhuis gezorgd. Nog maar eens. Dit keer kwam er water in de gemeenteraadszaal terecht. “Maar binnenkort kunnen eindelijk de restauratiewerken aan de daken starten, dan moet het euvel verholpen zijn”, zegt schepen Annelies Storms.

Het Gentse stadhuis dateert van begin de 14de eeuw. Het onderhoud van het gebouw heeft lange tijd te wensen overgelaten, waardoor de restauratiewerken nu handenvol geld kosten. Omdat wachten op restauratiepremies verschrikkelijk lang duurt, moest de stad al enkele keren zelf ingrijpen, onder meer om 2 schouwen te laten afbreken die letterlijk op instorten stonden. Om de zoveel tijd kan er een nieuwe fase van de restauratiewerken starten. Momenteel zijn er werken bezig aan de achterzijde, kant Stadhuissteeg. Die werf blijft nog tot eind 2020. Er wordt onder meer een stuk niet-origineel bijgebouw gesloopt, waardoor het Stadhuis een goede 120 vierkante meter kleine wordt.

“Maar binnen enkele weken start ook een werf aan de kant van de Hoogpoort”, zegt schepen van Falicilty Management Annelies Storms. “Dan wordt het dak gerestaureerd. Door de hevige regenval dinsdag is er water ingesijpeld en doorgelopen tot in de gemeenteraadszaal. Verrassend is dat niet, we weten al langer dat het dak in slechte staat verkeert. De restauratiewerken komen dus niks te vroeg.” Tijdens de werken kunnen de vergaderingen en andere activiteiten in het stadhuis gewoon doorgaan. Ook de waterinsijpeling van dinsdag zorgt niet voor problemen. Het is al de zoveelste restauratie-fase voor het Gentse stadhuis. Al jaren volgen de werken elkaar op, dikwijls met lange tussenpozen. Telkens wordt een gedeelte van het Stadhuis aangepakt. Nu is dus het dak van het gebouw aan de kant van de Hoogpoort aan de beurt.