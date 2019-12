Wat zijn de leukste plekken om te studeren in Gent? Jill Dhondt

18 december 2019

17u15 11 Gent De komende weken zullen studenten vaker met de handen en stylo’s in het haar zitten dan met een pintje in de hand. Wat daarbij kan helpen is een aangename blokplek. In Gent kan je op heel wat plaatsen terecht om samen te studeren, want gedeelde smart is halve smart.

1. Studeren met honden

Bij Dogs & Drinks kan je terecht voor een gezellige babbel, een lekker drankje en knuffelbare honden. De nieuwe zaak in Gent zet zijn deuren evengoed open voor studenten om te kunnen blokken. Eén of twee adoptiehonden wandelen intussen rond in het café tot ze een nieuwe woonst hebben gevonden. Op zondagnamiddag zijn er nog meer honden aanwezig waardoor je best op voorhand een plekje reserveert. Wie de boeken openslaat in Dogs & Drinks keert mogelijks met goede punten en een viervoeter terug naar huis.

Dogs & Drinks, Godshuizenlaan 33, Gent. Open op woensdag van 12 tot 21 uur, van donderdag tot zaterdag van 14 tot 21 uur en op zondag van 14 tot 18 uur.

2. Studeren op zelfgemaakte meubels

Op de Campus Stropkaai van de Artevelde Hogeschool werd de zevende verdieping omgevormd tot een gezellige studentenruimte. Scholieren en docenten gingen er samen aan de slag om met paletten zetels, stoelen en tafels in elkaar te knutselen. Het is een ideale plek geworden om als student te gaan blokken voor de examens.

Campus Stropkaai, Stropkaai 14, is toegankelijk tijdens de kantooruren.

3. Nachtelijke studiesessies

De meeste collectieve blokplekken in Gent laten studenten enkel toe om overdag te studeren. Er is slechts één plaats waar je ook ’s avonds en ’s nachts terecht kan: het ICC. Onder de noemer ‘Nachtuil’ kunnen scholieren daar na zonsondergang in de boeken duiken. Als de wereld buiten stilvalt zijn er minder afleidingen waardoor de blokkers in het ICC onverstoord aan de slag kunnen. Naast drinken voorzien de organisatoren ook nachtelijke maaltijden.

De nachtelijke bloksessies vinden plaats van 16 december tot 7 januari, van 18.30 uur tot 7.30. Er is plaats voor 50 tot 75 studenten. Wie enkel ’s avonds wil langskomen kan dat. Reserveren is aangeraden.

4. Huiselijke setting

In het Sint-Michielshuis kunnen een twintigtal studenten studeren in een huiselijke setting, de huiskat krijgen ze er zomaar bij. Elke dag is er een verantwoordelijke aanwezig die de studenten helpt bij het blokken. Af en toe steekt de groep samen een kaarsje aan om anderen moed te wensen. Ook ontspannen en blokken gebeurt samen. Wie wil kan ’s avonds een warme maaltijd krijgen. Koffie en thee zijn gratis.

Het Sint-Michielshuis, Lange Violettestraat 277, staat open voor studenten van 6 tot 31 januari, van maandag tot vrijdag, van 9 tot 22 uur. Reserveren kan via 0474 06 43 85.

5. Bibliotheek Plateau

Eén van de mooiste plekken om te blokken is de Faculteitsbibliotheek Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de UGent achter de inkomhal van het Plateaugebouw. Het voormalige practicumlokaal natuurkunde werd verbouwd tot bibliotheek met een verbluffend resultaat. Naast literatuur over stedenbouw, architectuurgeschiedenis en bouwtechniek vind je er ook gezellige leestafels. Op deze manier kan je tussen het studeren door je ogen de volle kost geven.

De bibliotheek is open tot woensdag 25 december en vanaf 3 januari. Wie tijdens de sluitingsperiode op zoek is naar een bib met zicht kan terecht in de studiezaal van de Krook.