Wat te doen met kinderen in de kerstvakantie Jill Dhondt

10 december 2019

14u04 2 Gent De kerstperiode komt er razendsnel aan en dat merk je: de straten lichten op, kerstmarkten openen hun stallen en kinderen maken zich klaar om de kerstvakantie in te vliegen. Wie nog geen activiteiten heeft voorzien om hun kroost bezig te houden kan hier alvast wat inspiratie opdoen. Gent heeft deze kerstvakantie namelijk heel wat in petto voor klein en groot.

Grote Selfie Game

Dasbox organiseert een stadsspel op 2 januari waarin kinderen de verborgen plekjes van de Gentse binnenstad op een leuke kunnen ontdekken. De deelnemende teams worden begeleid door een spelpakket en een virtuele spelgeleider met de naam ‘Super Sam’. Deze chatbot stuurt losse raadsels, quizvragen en gekke opdrachten naar de teams door tijdens het twee uur durende spel. Op onverwachte momenten zullen de teams het ook tegen elkaar moeten opnemen. Het spel is bedoeld voor gezinnen met kinderen vanaf zeven jaar. Deelnemen bedraagt 13,90 euro.

Kindertheaterfestival Spekken

Het kindertheaterfestival Spekken heeft een missie: kinderen laten kennismaken met de theaterwereld dat net zoals snoepgoed in vele maten, vormen en kleuren bestaat. Elke kind is er welkom ongeacht hun ras, beperking of religie. Tussen de voorstellingen in het Tinnepot theater en het Industriemuseum door worden er ook creatieve workshops geven. Het festival loopt van 26 december tot 6 januari voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Een ticket kost 10 euro voor wie geen uitpas of kansentarief heeft.

Wie meer wil weten kan surfen naar de website van het Uitbureau.

Schaatspiste

Schaatsen in het midden van de stad? Het kan. Het plein onder de stadshal werd terug omgevormd tot een schaatspiste waar jong en oud onbezorgd kunnen slieren. Wie het schaatsen voldoende onder controle heeft kan intussen genieten van de prachtig versierde binnenkant van het dak van de stadshal. Voor de allerkleinsten werd een aparte piste voorzien zodat zij op hun gemak het ijs kunnen verkennen. De piste ligt er nog tot 5 januari en is elke dag open van 11 tot 22 uur. Een ritje op het ijs wagen kost je 7 euro.

De wereld van Kina

De wereld van Kina: Het Huis is een museum waar jong en oud van de ene verrassing in de andere vallen. In de vogelzaal kan je de kenmerken van vogels met handen en oren verkennen. In een interactieve tentoonstelling met duizenden gesteenten en mineralen krijg je antwoorden op vragen zoals: Hoe verschuiven aardplaten? Welk mineraal wordt gebruikt in de voet van de FIFA-wereldbeker? Wie tijd over heeft kan nog passeren in De wereld van Kina: de Tuin. Het Huis is open van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur en op zondag van 14 tot 17.30 uur. Een combiticket bedraagt 3 euro, - 18-jarigen mogen gratis binnen. Het Huis is gelegen op het Sint-Pietersplein 14, Gent.

Meer informatie op http://www.dewereldvankina.be/.

Poppenkast met Pierke

Pierke is een pop uit het Gentse volkse poppentheater. Hij draagt een typisch wit pakje met rode accenten en beleeft altijd spannende avonturen met zijn vrienden. Al meer dan 50 jaar is hij de kinderheld van het huispoppentheater op de museumzolder van het Huis van Alijn. Tijdens de kerstvakantie geven enthousiaste vrijwilligers elke woensdag een theatervoorstellingen. De prijs bedraagt 6 euro, wie een kansentarief heeft betaalt 1,20 euro. Kinderen kunnen van de show genieten vanaf dat ze drie jaar zijn.

Waterpret in de Rozebroeken

De Rozebroeken kan kinderen en volwassenen een hele dag waterplezier bezorgen. De kleintjes kunnen wennen aan het water in de warme kinderbaden en de waterspeeltuin. Wie al wat meer avontuur wil kan één van de drie wildwaterbanen uitproberen. De Rozebroeken bevat daarnaast een welnessruimte met hamam, sauna, ijsbad, Japans vuurbad en buitenbaden. Het complex ligt net buiten de stadskern op de Victor Braeckmanlaan 180. Toegangsprijzen liggen tussen de 0 en de 10 euro.

Meer info op https://www.lago.be/gent.

Ondergronds in de stad

Wat zit er verborgen onder onze gebouwen en onze straten? Het bovenste laagje van de aardkost krioelt van de planten, de dieren, de kabels en de buizen. Het is ook de plek waar we onze dierbaarste schatten verstoppen, waarin we ons verschuilen en waarin we onze doden begraven. De tentoonstelling ‘Ondergronds in de stad’ van het STAM verdiept zich in die wonderlijke stad onder de stad. Elke eerste zondag van de maand zijn er gidsbeurten speciaal voor gezinnen. Voor de rondleiding betaal 5 euro bovenop je inkom. De expo loopt nog tot september volgend jaar.

Meer info is te vinden op https://stamgent.be/nl_be/evenementen/ondergronds.