Wat met Italiëreizen? Sint-Bavo reageert: “Zomaar afgelasten kunnen en willen we niet, wij bekijken alternatief met het reisbureau” Sabine Van Damme

06 maart 2020

15u22 0 Gent Traditiegetrouw trekken heel wat scholen met hun laatstejaars richting Italië in de paasvakantie. Ook in het Sint-Bavohumaniora stonden een kleine 100 leerlingen te popelen om aan hun ‘Romereis’ te beginnen. “Maar nu ‘raadt de overheid aan’ om niet te gaan”, zegt directrice Hilde Allaert. “Wij gaan met het reisbureau bekijken wat we hiermee moeten.”

Met de bus op rondreis naar Italië, de laatstejaars van Sint-Bavo doen het al sinds mensenheugenis. Van de Noord-Italiaanse bergen naar Firenze en Rome , en alle idyllische plekken daartussen. Maar vandaag – uitgerekend op de viering van ‘honderd dagen’ – kwam het nieuws dat het ‘aangeraden wordt’ schoolreizen naar Italië uit te stellen. “Ik weet niet zo goed wat we daar nu mee moeten”, zegt directrice Hilde Allaert. “Uitstellen is geen optie, het is de paasvakantie, of niet. Maar zomaar afgelasten kan ook niet. Het gaat om een advies, niet eens om een verbod. Op basis daarvan gaat de verzekeringen ons niet terugbetalen, ook al hebben we een annulatieverzekering. Toch gaan lijkt mij ook geen optie, want alles in Noord-Italië is dicht, niet alleen de scholen, maar ook de kerken en musea. We kunnen daar dus niks gaan doen. Dus ga ik maandag met onze reisorganisator bekijken of we een waardig alternatief kunnen vinden voor die reis. Ook dat zal niet eenvoudig zijn, want dat coronavirus zal tegen april niet verdwenen zijn.” Op de school, toch één van de grootste scholen in Gent, is er overigens totaal geen coronapaniek. “Een paar zieke leerlingen die in de krokusvakantie in Italië waren, lieten zich al testen, maar bleken niet besmet. Het is op school uiteraard wel een gespreksonderwerp, maar ik denk niet dat onze leerlingen de doelgroep zijn die zich zorgen moet maken.”