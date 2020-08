Wat met de 14.500 abonnees van KAA Gent, nu er geen supporters in het stadion mogen? “Wij als supporters mogen zelf voorstellen doen” Sabine Van Damme

05 augustus 2020

18u54 6 Gent Ondanks de onzekerheid rond corona hebben liefst 14.500 Buffalo’s toch een abonnement gekocht voor het voetbalseizoen 2020 – 2021. Dat wordt volgend weekend afgetrapt, maar dat zal – ook in Gent – zonder supporters zijn. Club en supporters vergaderden over de mogelijke compensaties.

Geen supporters, geen sfeer. Maar dat is niet het belangrijkste. Wat moet er gebeuren met het geld dat de 14.500 supporters hebben neergeteld voor hun abonnement? “We hebben daarover samengezeten met de club”, zegt Harald Rodenbach, voorzitter van Armada Ganda. “Dat was een heel constructieve vergadering. Er was het plan om dat geld te compenseren op de drankkaart, maar we mogen vanuit de supporters ook met andere voorstellen komen. Dat we samen naar een oplossing zoeken, is een goede zaak. Al beseffen we ook wel dat we nooit voor iedereen goed kunnen doen.”

Geen supporters dus in de tribunes, al is er een achterpoortje. Wie reserveert in restaurant Horseele in het stadion, kan de matchen wél live volgen. Maar ook daar zijn de plaatsen natuurlijk beperkt. Wanneer er wel weer supporters mogen komen, en hoeveel dat er dan zullen zijn, blijft bang afwachten. Hoe beslist zal worden wie wanneer mag komen, staat ook nog niet vast. De club stelde dat wie eerst een abonnement kocht, ook eerst mocht komen, maar dat viel niet in goede aarde bij de supporters en ook dat wordt dus nog herbekeken.