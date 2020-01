Wat is er te doen dit weekend: van nieuwjaarsbrieven tot koningsliedjes Jill Dhondt

03 januari 2020

09u00 0 Gent Enkele dagen geleden werd het nieuwe jaar met toeters en blazen ingezet. Het weekend belooft evenveel sfeer voor wie de feestkriebels nog in zich heeft. Op zaterdag kunnen kindjes Driekoningen zingen, tegen de avond draait Buscemi plaatjes in de Charlatan. Op zondag gaan de Gentenaren op zoek naar de mooiste nieuwjaarsgroet en krijgen ze een laatste kans om het Winterwonderkasteel te bezoeken. Het hele weekend door kunnen wandelaars op stap met een textielbaron. Waar ga jij heen?

1. Wie brengt de mooiste nieuwjaarsgroet?

Wie brengt de mooiste Nieuwjaarsgroet van 2020? Dat wordt zondag tussen 11 uur en 12 uur beslist in het Belfort Stadscafé. Daar kunnen Gentenaren deelnemen aan een wedstrijd om de mooiste nieuwsjaarsgroet voor 2020 te brengen, de winnaars maken kans op prachtige prijzen. Een link met Gent is aanbevolen, het format vrij te kiezen. De Gentenaar met de mooiste, origineelste, grappigste of ontroerendste boodschap gaat naar huis met een sieraad van de Gentse juweelontwerper Julien De Maere en de titel van ‘Gentenaar van het jaar 2020’.

2. Winterwonderkasteel

Dit weekend krijgen bezoekers nog een laatste kans om het Winterwonderkasteel, de pop-up winterbar in het Gravensteen, te bezoeken. De entourage van hertog Filips de Goede toverde het huiveringwekkende gerechtshof in Gent speciaal voor de feestdagen om tot een fabelachtig decor. Een hertogelijke troon, verbluffende feesttafels, triomfbogen en andere versieringen kleuren de oude burcht. In de middeleeuwse stallingen kunnen bezoekers zichzelf voor een laatste verwennen met een glühwein of biertje.

3. Buscemi in de Charlatan

Buscemi komt plaatjes draaien in de Charlatan. Dirk Swartenbroekx is sinds 1996 actief als producer, de mosterd voor zijn artiestennaam Buscemi haalde hij bij zijn favoriete acteur. De man brengt elektronische, fel gesmaakte, zuiders getinte muziek. Een gewaarschuwd man is er twee waard: Buscemi krijgt zelfs een lantaarnpaal aan het dansen. Op zaterdag komt Dirk naar de Charlatan vanaf 23 uur.

4. Op stap met een textielbaron

Het Plattelandscentrum Meetjesland organiseert dit weekend een bijzondere belevingswandeling. Een kleine drie uur lang spelen de wandelaars een rol in de textielgeschiedenis van de gemeente Waarschoot. Al wandelend eren ze de Waarschootse gebouwen en de roemrijke textielbaron Joseph de Hemptinne, getuigen van een woelige periode, op een andere manier kennen. Onderweg stopt de groep bij enkele horeca-zaken voor een hapje en een drankje. De wandeling van vier kilometer lang is bijzonder geschikt voor verenigingen, personeelsuitjes of familiefeesten.

5. Driekoningen, Driekoningen, geef mij een nieuwe hoed

De Gezinsbond van Sint-Martens-Leerne brengt een oude traditie terug tot leven. Met kinderen tussen de 7 en de 13 jaar gaan ze zaterdag Driekoningen zingen in de Leernse straten. Wie haar of zijn stembanden heeft opgewarmd is om 14 uur welkom in de zaal De Engel. Tussen het samenstellen van hun eigen kostuum door oefent de groep alvast wat liedjes. Na een bezoek aan de kerststal trekt het koortje het dorp in om te zingen. De verzamelde centjes gaan naar Cliniclowns, het snoepgoed mogen de koningen onderling verdelen. Inschrijven kan voor 5 euro via de website van de Gezinsbond.