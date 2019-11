Wat is dit nu weer? Stapel stoelen tegen standbeeld Sabine Van Damme

05 november 2019

18u18 4 Gent Soms is Gent een mysterie. Na het nog steeds onopgelost raadsel van Soms is Gent een mysterie. Na het nog steeds onopgelost raadsel van de hartjes rond de Krook , is er nu de stoelenstapel aan de Gentse Totempaal. Is het kunst? Een sluikstort? Of een achtergebleven deel van de wekelijkse prondelmarkt?

Bij de Sint-Jacobskerk staat het standbeeld van de Gentse volkszanger Karel Waeri, gemaakt door die andere Gentse volksheld, Walter De Buck. Helemaal bovenaan prijkt Waeri zelf, en hij is omringd door verschillende taferelen uit zijn liederen. Het beeld staat in Gent bekend als de Totempaal. Maar sinds kort is die Totempaal de steun en toeverlaat van een stapel afgedankte kerkstoelen. Wat die daar staan te doen? Geen kat die het weet. Ze zijn relatief professioneel gestapeld, wat doet vermoeden dat het om een kunstproject kan gaan, of een statement. Anderzijds hangt er ook een gebroken kader rond één van de stoelen, en het glas ervan ligt gewoon op de grond. Dat is geen kunst, dat lijkt eerder een sluikstort.

Wat het is of wie hier achter zit? Geen idee. Wie het wel weet, mag ons altijd op de hoogte brengen…