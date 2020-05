Wat een prettig weerzien! Rusthuisbewoners mogen 1 keer per week bezoek ontvangen in een hokje met plexiglas Sabine Van Damme

18 mei 2020

14u59 0 Gent De woonzorgcentra van het OCMW laten vanaf vandaag visite toe voor hun bewoners. “Bedoeling is dat elke bewoner één keer per week een half uur bezoek kan krijgen van een familielid, al zullen we dat niet overal kunnen doen lukken”, zegt OCMW-voorzitter Rudy Coddens. In het WZC De Liberteyt waren de bewoners alvast zielsgelukkig.

“Wekenlang kwam ik elke dag aan het raam zwaaien”, zegt Caroline (57), van wie ouders Ghislain Dobbelaere (88) en Monica Ballegeer (84) in De Liberteyt in Wondelgem wonen. “Maar ze wonen op de eerste verdieping, en zo de hele tijd omhoog staan kijken en intussen bellen met de gsm, dat is toch ook niet alles.” Dus kwam zij maandagmorgen, als eerste van de zes kinderen, haar ouders bezoeken in een van de vier speciale hokjes die daarvoor in elkaar werden getimmerd. Ze lijken een beetje op stemhokjes in verkiezingstijd.

Mimiek

“Bezoekers moeten vooraf een afspraak maken”, legt OCMW-voorzitter Rudy Coddens uit. “Ze kunnen een half uur langs komen. Ze moeten zich hier aanmelden in een boek – omwille van het systeem van contact tracing – en op eer verklaren dat ze niet ziek zijn of geweest zijn. Daarna mogen ze – met mondmasker – naar binnen. We hebben twee zones die volledig van elkaar gescheiden zijn: één voor de bezoekers, en één voor de bewoners en verzorgers. Bezoekers en bewoners zien elkaar dan in een soort hokje, met plexiglas tussen hen in. Eens ze neerzitten, mogen de bezoekers hun mondmasker uit doen. Voor de mimiek en de herkenbaarheid vinden we dat belangrijk.”

We hebben de Tweede Wereldoorlog overleefd, dit kan er ook nog wel bij. Trouwens, in de oorlog was er nauwelijks eten, en nu wel. Dus het valt nog wel mee Ghislain Dobbelaere (88)

Het hele systeem doet wat denken aan een scène uit een Amerikaanse film, met bezoek in een gevangenis. Maar het is de beste en veiligste manier om contact toe te laten. “Ik vind het goed zo”, zegt Celine Vermeersch (84), die haar oudste dochter Brigitte Itterson (62) op bezoek kreeg. “In ons rusthuis is niemand ziek geweest, en we willen dat ook zo houden. Toch ben ik blij dat dit nu kan. Voordien was er wel bezoek aan het raam, maar ik hoor niet zo goed meer, dus dat was moeilijk.”

Verveeld heeft deze dame zich niet de voorbije weken. “We worden hier fantastisch verzorgd, en ik help mee waar ik kan. We hebben bijvoorbeeld heel veel bloemen gekregen, en op mijn gang geef ik die water.” (Lees verder onder de foto)

“Het is de bedoeling dat dit systeem in elk WZC wordt toegepast”, zegt Coddens. “Al heeft uiteraard elk zijn eigen aanpak. Er is niet overal evenveel ruimte. In Het Heiveld bijvoorbeeld vrees ik dat we één bezoek per week en per bewoner net niet zullen halen. Al zijn er ook bewoners die geen familie meer hebben, of die liever nog geen mensen te gast krijgen.” In De Liberteyt staat het animatieteam in voor de praktische organisatie van het bezoek.

Volgens de kranige Ghislain Dobbelaere zit er niks anders op dan de hele situatie gewoon uitzweten. “We hebben de Tweede Wereldoorlog overleefd, dit kan er ook nog wel bij”, lacht hij. “Trouwens, in de oorlog was er nauwelijks eten, en nu wel. Dus het valt nog wel mee.”