Wat doet het Rode Neuzen-team van Sint-Bavohumaniora? 5 leuke acties uitgelicht Rode Neuzen Reporters maken de krant! Rode Neuzen Reporter Elli Wallyn

25 november 2019

11u45

Bron: Rode Neuzen Reporters 0 Gent Tijdens de maand november maken Rode Neuzen jongerenreporters uit heel Vlaanderen het nieuws over Rode Neuzen Dag. In Gent is het Elli Wallyn van de school Sint-Bavohumaniora die ons op de hoogte houdt over Rode Neuzen Dag-activiteiten op haar school. Vandaag maakt zij een overzicht van wat het Rode Neuzen-team, waar ze zelf deel van uitmaakt, allemaal voor elkaar heeft gekregen: “Het was een schot in de roos!”

1. We zijn onze acties voor Rode Neuzen Dag niet toevallig gestart met de verkoop van cuberdons, beter bekend als de Gentse ‘neusjes’. Gent is dé stad van de cuberdons dus vonden we dit een gepaste actie. Onze Rode Neuzen-werkgroep heeft specifiek de originele versie gekozen, de paarse neus.

2. Omdat we op Sint Bavo het welzijn zeer belangrijk vinden, organiseerden we ook Rode Neuzen-radio. Leerlingen konden een liedje of een tekstje aanvragen om tijdens de Rode Neuzen-radio te laten horen. Tijdens de middagpauze werden die teksten en liedjes dan afgespeeld. Dit kon een vriendschappelijk of bemoedigend woordje zijn of een liedje met een mooie betekenis.

3. Op dezelfde dag hebben we ook een photobooth voorzien. Daar kon je samen met je vrienden en vriendinnen foto’s nemen en die werden op een fotostrip afgedrukt. We hadden Rode Neuzen voorzien zodat leerlingen konden poseren met een Rode Neus op.

4. Naast de radio uitzending en de photobooth organiseerden we ook een Rode Neuzen-karaoke, mét een exclusieve verrassing voor de deelnemers.

5. Dé kers op de taart was onze balletjesrace op de Reep. De leerlingen konden een gekleurd balletje kopen en wiens balletje als eerste aankwam, won een prijs. Dit bracht heel wat prachtige beelden met zich mee.

Sint-Bavohumaniora geeft zich de laatste weken enorm ingezet voor de Rode Neuzen-acties en blijft zich verder focussen voor het welzijn op onze school. Hoeveel al deze acties hebben opgebracht houden we nog even geheim hoeveel dit bedrag precies is. Met dank aan ons Rode Neuzen team in Sint Bavohumaniora .

Zelf iets doen voor Rode Neuzen Dag? Doe een gift aan Rode Neuzen Dag op rodeneuzendag.be