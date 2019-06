Wat doet die ene keukenwinkel in het midden van de Overpoort? “Sommige klanten leerden de zaak kennen tijdens het uitgaan” Sam Ooghe

06 juni 2019

12u55 0 Gent De Overpoortstraat, het walhalla voor de feestende Gentse studenten, kent al decennialang één outcast tussen de cafés en frituren: keukenwinkel De Vis-Poggenpohl. Waarom toch, staat die ene winkel in dé uitgaansbuurt van Gent? Nu het studentenseizoen voorbij is, en de rust heerst over de straat, kloppen we even aan. “De zatte studenten zijn het probleem niet - wél het mobiliteitsbeleid van de stad.”

“Wij, een outcast in de uitgaansbuurt? Excuseer, neen: onze winkel staat hier al 45 jaar. Pas daarná kwamen de studenten.” Wie binnenwandelt in de keukenwinkel van Guy De Vis (55), mag zich aan een geschiedenisles verwachten. “De Overpoortstraat was vroeger een winkelstraat in een Gents buurtje. Mijn vader vestigde zijn keukenzaak hier 45 jaar geleden, en toen was hier nog een juwelier, een tapijtwinkel, een sanitair bedrijf, drie bakkers, een reisbureau... Een twintigtal zaken, gok ik. Er was zelfs een dekenij. Vandaag ondenkbaar, natuurlijk.”

Het uitzicht van de straat veranderde door de ruimtelijke verschuiving van de studentenpopulatie. Het epicentrum van het academische leven verschoof van het stadscentrum naar de zone rond het Sint-Pietersplein. “De eigenaars van de panden in de Overpoortstraat hadden door dat er meer centen te rapen vielen door cafés en snackbars te openen. Beetje bij beetje verdwenen zo de handelaars. Enkel wij zijn overgebleven, samen met enkele kopieercentra en een apotheek.”

Kunstwerk met mayonaise

Anno 2019 is de Overpoortstraat er enkel voor studenten, zo lijkt het wel. Overdag oogt de straat kalm, maar vanaf zonsondergang stromen de studenten toe. Om te drinken, eten en feesten, tot diep in de nacht. Zorgt dat niet voor overlast? “Dat valt eigenlijk goed mee", klinkt het bij De Vis. “Ik open om 14 uur, en tegen dan is de straat door IVAGO alweer proper gemaakt. Al komt het natuurlijk soms voor dat zatte studenten domme dingen doen. Zoals kunstwerken maken op onze vitrine met frieten en mayonaise. En net deze werd ik nog wakker gebeld omdat het alarm afgegaan was. Iemand had geprobeerd om een steen door de vitrine te gooien - maar dat was niet gelukt. in al die jaren hier hebben we nog maar twee gebroken ruiten meegemaakt.”

“Maar weet je? Het probleem in de Overpoortstraat is niet de student - het is de stad. En specifiek dan het mobiliteitsbeleid.” De Vis wijst naar het verbodsbord in de straat, ter hoogte van de Voetweg. Bij de uitrol van het mobiliteitsplan werd een deel van de Overpoortstraat volledig autovrij gemaakt. “Sorry, maar ik begrijp dat niet. Vijf maanden per jaar zijn hier geen of nauwelijks studenten. En overdag ook al nauwelijks, behalve ‘s morgens, wanneer de lessen beginnen. Waarom mogen auto’s niet meer door de Overpoortstraat? Ik vraag het je, waarom? Dat je de straat knipt vanaf 19 uur, dat is zelfs niet erg. Maar deze maatregelen begrijp ik niet. Voor de verkeersveiligheid zal het ook niet zijn, want bussen, taxi’s en prioritaire voertuigen rijden hier wel nog de hele dag door.”

“Sinds de aanpassingen in Gent merk ik dat er minder volk over de vloer komt. Naar een keukenwinkel kom je al moeilijker met de fiets, al gebeurt het wel soms. Maar het grootste deel van onze klanten komt met de auto van buiten Gent, en die hebben er soms geen zin meer in. Er moet meer geluisterd worden naar de handelaars. Anders blijven we niet overleven. En er zijn er al veel verdwenen, de laatste jaren.”

Is het dan misschien tijd om zelf te verhuizen naar de Gentse rand? Zal de keukenwinkel in de Overpoortstraat, die ene outcast, verdwijnen? “Neen, dat niet", is De Vis stellig. “Ik ben ervan overtuigd dat winkels, ook keukenwinkels, binnen de stad hun plaats hebben. Dit is ons pand, onze winkel, en de Overpoort blijft onze thuis. En deze straat heeft ook zijn voordelen: ik heb klanten die de winkel bezoeken omdat ze het kenden uit hun studententijd, omdat ze er zo vaak passeerden bij het uitgaan. Meer dan je zou denken, zelfs.”