Wat begon als wedstrijdje met buurman leidt tot grootste pompoen van België: Mathias Willemijns kweekt klepper van 1.024,5 kilo en 6 meter omtrek Sabine Van Damme

04 oktober 2020

18u37 0 Gent Op het Belgisch Kampioenschap pompoenkweken heeft Mathias Willemijns uit Deurle de hoofdprijs weggekaapt. Samen met zijn vrouw en zijn broer kwam hij aanzetten met een exemplaar van 1.024,5 kilo. Toch is dat niet zijn beste prestatie. In 2016 had hij een pompoen van 1.190,5 kilo, en dat is nog steeds het wereldrecord.

Mathias is 28, en kweekt al 10 jaar reuzenpompoenen. “Dat begon met een dom wedstrijdje met de buurman, en dat is een beetje uit de hand gelopen”, lacht de man. “Ik plaatste een serre, en later nog een grotere serre. Vandaag heb ik een serre van 8 op 40 meter met een watersysteem en een mistsysteem. Dat laatste is nodig om op hete dagen de lucht in de serre te koelen. Elk jaar starten we met 32 planten, waarvan we er uiteindelijk 4 overhouden. We zaaien traditioneel op mijn verjaardag, 2 april. 2 weken later worden de scheutjes uitgeplant, en nog eens 2 weken later bestuiven we de bloemen. Dat gebeurt handmatig, met geselecteerd stuifmeel. Hommels en bijen komen er niet aan te pas. Daarna groeien de planten zowat 100 dagen. Dan komt het erop neer exact de juiste hoeveelheid meststoffen te voorzien. Groeien de vruchten te snel, dan scheuren ze. En dan trekken we naar de wedstrijden, met een aanhangwagen waarop we met een kraansysteem de grootste pompoen leggen.”

Die pompoen ligt aan de voordeur zodat iedereen hem kan zien. Hem binnen leggen is trouwens geen optie, die vrucht kan niet door de deur Mathias Willemijns

Mathias haalde dit jaar dus de titel van Belgisch kampioen binnen, samen met zijn vrouw Jenny en zijn broer Bruno. De pompoen ligt intussen weer thuis in Deurle, in de Molenhoekstraat. “Hij ligt aan de voordeur zodat iedereen hem kan zien. Die pompoen binnen leggen is geen optie, die vrucht heeft een omtrek van 6 meter, dat kan niet door de deur.”

Geen soep

Dorpsgenoten doe denken dat Mathias soep voor het hele dorp gaat maken, hebben pech. “In zo’n vrucht zit niks van smaak, dat is vooral water. Een kleine butternut is veel lekkerder. Wij geven het vruchtvlees aan de schapen en de koeien van mijn ouders. Het enige wat voor ons belangrijk is, zijn de zaden. Met de beste kruisingen kan je immers steeds grotere pompoenen kweken.”