27 maart 2020

Het zal wel niets met mijn oproep van vorige week te maken hebben, maar toch ben ik blij dat de artiesten uit onze regio de sociale media volpompen met liedjes en filmpjes om ons te entertainen. Je kunt van dat corona-virus zeggen wat je wilt maar het brengt bij heel veel mensen het beste naar boven. Ik zie overal teddybeertjes voor de ruit, er hangen witte lakens uit de ramen en Buffalo-supporters hangen hartverwarmende leuzen in het zicht van ziekenhuizen om het verzorgend personeel een hart onder de riem te steken. Ook onze bedrijven laten zich niet onbetuigd. De Gentse jenever-trots Bruggeman produceert ineens desinfecterende handgel en deelt die uit aan de Gentse klinieken. Er worden gratis pralines uitgedeeld aan goede doelen en er zijn her en der initiatieven om onze zorgverleners het winkelen gemakkelijker te maken. Oost-Vlaamse ondernemers –we rekenen Zulte voor één keer tot onze regio- bezorgen het land mondmaskers en niemand lijkt geldelijk gewin voorop te stellen. Omdat er bijna geen verkeer meer te bespeuren valt, herstelt de natuur zich zienderogen en er worden zelfs geen LEZ-boetes meer uitgedeeld. Dan weet je dat het ook het stadsbestuur menens is. Al het bovenstaande geeft de mens een warm gevoel in deze bange tijden, al zijn er ook voorbeelden van hoe het niet moet. De Gentse rugzaktoeriste Sophie kreeg op de Filipijnen zowaar te maken met kwade Fransen omdat ze mee op een Frans vliegtuig stapte om gerepatrieerd te worden. Een jong meisje, alleen op reis. Honte à vous, zuiderburen! Dan gaan wij hier warmer met elkaar om. Mag ik enkel de onheilsprofeten die hun doemscenario’s op de sociale media loslaten, vragen om daarmee te stoppen. Ik las gisteren dat de Gentse Feesten al zouden zijn afgelast. Dat is een hoax… maar ik heb er toch niet van geslapen.

