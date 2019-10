Warmathon Gent komt terug, snel inschrijven is de boodschap Sabine Van Damme

01 oktober 2019

12u38 2 Gent Tijdens de intussen beende Warmste Week worden opnieuw Warmathons georganiseerd, de meest solidaire loopevenementen van Vlaanderen. De Gentse versie gaat door op 20 december op de Blaarmeersen. Wie wil meedoen schrijft best snel in, het event is elk jaar uitverkocht.

Het opzet is simpel. Deelnemers lopen of stappen rondjes rond de Blaarmeersenvijver, en zamelen daarmee geld in voor een goed doel dat ze zelf kiezen. Op de site van de Warmathon staat een hele resem projecten die gesteund kunnen worden. Al voor de vijfde keer is Gent één van de deelnemende steden. In totaal lopen in de week voor kerst meer dan 45.000 Vlamingen mee met een Warmathon.

Deelnemen kost 15 euro, maar meer betalen mag uiteraard ook. Inschrijven kan nu al, via de website van de Warmste Week.