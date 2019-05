Warm in De Krook? Kans klein op vrije studieplek in de bib Yannick De Spiegeleir

22 mei 2019

18u25 13 Gent Dankzij warmtesensoren kunnen studenten en flexwerkers binnenkort zien of er nog vrije plaatsen zijn in De Krook. Daarmee bieden Imec, UGent, UAntwerpen en de bibliotheek een oplossing voor de drukbezochte studie- en flexwerkplekken in De Krook.

Sinds de opening is De Krook een populaire plaats voor studenten en flexwerkers. Zowel de studieplaatsen op de derde verdieping als de werkplekken elders in het gebouw worden iedere ochtend in een mum van tijd ingenomen. Om niemand teleur te stellen werd het project ‘Hotseats – studieplekken in De Krook!’ in het leven geroepen.

Warmtesensoren en druktebarometer

Het gebouw werd daarvoor uitgerust met warmtesensoren, die detecteren of iemand op een studieplaats gaat zitten. Via de website studieplekken.dekrook.be zien bezoekers vervolgens in een oogopslag waar in het gebouw ze een grote, gemiddelde of kleine kans maken op een vrije plaats.

“Het idee van onderzoekscentrum Imec en onderzoeksgroep IDLab van de UGent zal toelaten het grote aantal studenten en flexwerkers in De Krook te stroomlijnen. Net als in parkeergarages, zal je kunnen zien of er nog een plaats vrij is”, zegt schepen van Cultuur Sami Souguir.

De andere tools van de website kunnen bovendien helpen om een werk- of studiebezoek te plannen. Bezoekers die graag weten of ze kans maken op een plaats, zien via de druktemeter hoe druk het op dat moment is in De Krook. Zij die graag vooraf plannen, kunnen via het weekoverzicht inschatten hoe druk het gemiddeld is.Geïnteresseerden vinden bij luchtkwaliteit ook hoe warm of hoe vochtig de lucht is bij een specifieke studie- of flexwerkplek.

Testfase

Het project zit momenteel in een testfase. Er is al een stukje van het prototype te zien, zodat iedereen kan kennismaken met het doel van het project. Achter de schermen wordt intussen hard gewerkt om zo veel mogelijk correcte data waar te nemen, te valideren en te tonen.

De mobiele website is een project van Imec en werd ook door hen gefinancierd. De infrastructuur - de warmtesensoren die ook luchtkwaliteit kunnen meten - werd bekostigd door de CVBA Waalse Krook. Via de CVBA financierde de Stad Gent dit mee met een investeringssubsidie. De CVBA Waalse Krook investeert namelijk in gemeenschappelijke IT infrastructuur waarmee de verschillende partners hun dienstverlening kunnen uitbouwen.