Warm Gent: wachtrijen aan de ijsbars, zonnekloppers worden wandelen gestuurd Jill Dhondt

08 april 2020

17u52 1 Gent Zoals beloofd door de weervrouw, was het woensdag zonnig en warm. Op een normale dag zouden de Gentenaren terrasjes afschuimen na het werk, of zonnebaden in het park als ze geen zin hadden om hun geldbuidel boven te halen. Vandaag was dat, ondanks de 25 graden, natuurlijk niet het geval.

Zonnekloppers gingen wel naar het park vandaag, maar lang bleven ze niet zitten. Er liep voortdurend politie rond, om ervoor te zorgen dat iedereen in beweging bleef. De regel is namelijk nog steeds: in Gent gaan we er niet bij zitten. Wie zich er toch bij neerlegde of zette, werd kort erna aangesproken door agenten om door te wandelen. In tegenstelling tot dit weekend lag de Graslei er vandaag verlaten bij, maar de ijskramen waren wel een succes. Voor meerdere ijsbars in het centrum moesten mensen aanschuiven om een verfrissing te bemachtigen op deze warme lentedag.