Warm en volzet, maar grote stormloop op Blaarmeersen blijft uit Wouter Spillebeen

20 augustus 2020

21u56 0 Gent Er werd warm weer voorspeld, dus het strand van de Gentse Blaarmeersen waren vandaag helemaal vol gereserveerd. Toch was het er niet overdreven druk. De politie was aanwezig, maar hoefde niet in te grijpen.

De combinatie van warm weer en drukte zorgde de afgelopen weken al enkele keren voor spanning op het recreatiedomein. De politie moest meermaals tussenkomen en zette groepen amokmakers soms persoonlijk weer op de trein naar huis. Deze avond werd het opnieuw broeierig warm en veel liefhebbers van de Blaarmeersen hadden dat zien aankomen en reserveerden een plekje op het strand, dat vandaag opnieuw volledig volgeboekt was.

De politie zag in dat de drukte het potentieel had om uit de hand te lopen en besloot vandaag extra patrouilles in te zetten om toezicht te houden op de Blaarmeersen. De hele avond lang moesten die ploegen niet ingrijpen. “Tot nu toe bleef het rustig”, klinkt het bij de politie. “Ook de komende warme dagen blijven we uitkijken of er geen calamiteiten gebeuren.”

Het was druk, maar dat betekent niet dat bezoekers van de Blaarmeersen op elkaar gepakt zaten. Ook buiten de afgesloten zwemzone, waar veel Gentenaars ontspannen met een wandeling of sport, was het betrekkelijk rustig. De grote stormloop op de Blaarmeersen bleef vanavond dus uit.

