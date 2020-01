Ward zamelt meer dan 11.000 euro in door gesigneerde voetbaltruitjes te veilen: Roman Yaremchuk (AA Gent) met 1.000 euro absolute topper Jill Dhondt

17 januari 2020

11u03 0 Gent Gentenaar Ward Diricks (31) zamelde niet minder dan 11.237 euro in met de verkoop van voetbaltruitjes, gesigneerd door grote namen als Dries Mertens, Thibaut Courtois en David Beckham. Het truitje van AA Gent-speler Roman Yaremchuk bracht het meeste op: 1.000 euro. Elke cent ging regelrecht naar de verdere ondersteuning van kankerpatiënten.

Toen Ward in september te horen kreeg dat hij botkanker had, bleef de wereld even stilstaan. Tijdens de ziekenhuisopnames die volgden werd de Gentenaar telkens geconfronteerd met andere patiënten die aan het vechten waren voor hun gezondheid. Bij het zien van zoveel wilskracht besloot hij een helpende hand te bieden. Als personal coach en voetbaltrainer kwam de dertiger op het idee om voetbaltruitjes te verzamelen, te laten signeren, en te veilen voor het goede doel.

Drie maanden later had Ward achttien gesigneerde truitjes verzameld van grote voetballers. Die bood hij te koop aan op de website bodvoorbot.be. Wie het hoogste bod uitbracht mocht aan het einde van de rit met het truitje naar huis. Na de Warmste Week werd de veiling afgesloten, met een verbluffend resultaat: Ward haalde 11.237 euro op. Het hoogste bedrag werd geboden voor het shirtje van Roman Yaremchuk: 1.000 euro. Het gesigneerde truitje van Dries Mertens bracht niet minder dan 760 euro op, van Thibaut Courtois 490 euro, van David Beckham 450 euro en van Paolo Maldini 390 euro.

Meer dan voetbal

De focus lag op voetbaltruitjes, maar Ward slaagde erin om ook enkele shirts te verzamelen van wielrenners, een basketbalspeler en een triatleet. De trainer sloeg de bal niet mis, ook deze plunjes haalden een mooie som geld op. Het winnende bod, voor het truitje van Philippe Gilbert, bedroeg 500 euro. De handtekening van Greg Van Avermaet was goed voor 250 euro.

De opbrengst ging naar de vzw Care 4 Aya en het onderzoekcentrum voor botkanker van het UZ. Ward, die nog chemobehandelingen krijgt tot juli, ervaart uit eigen hand wat zij betekenen voor vechters tegen kanker.