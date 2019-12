Ward kreeg botkanker en besloot gesigneerde voetbaltruitjes te veilen voor het goeie doel Jill Dhondt

13 december 2019

16u03 0 Gent Toen Ward Diricks (31) het trieste nieuws kreeg dat hij kanker had besloot hij de strijd op een positieve manier aan te pakken. Tijdens zijn behandeling ging hij op zoek naar gesigneerde voetbaltruitjes om ze online te veilen. De opbrengst gaat regelrecht naar twee kankerfondsen.

“Je hoort het vaak maar je hoopt het nooit van dichtbij mee te maken, laat staan zelf de strijd te moeten aangaan.” Ward kreeg op 16 september het verdict botkanker. Tijdens zijn zware chemo-behandelingen komt de Gentenaar regelmatig in contact met andere kankerpatiënten. Dat bracht hem op het idee om gesigneerde voetbaltruitjes te veilen voor het goede doel. Ward is personal coach en voetbaltrainer wat hem de nodige connecties opleverde om aan de truitjes te geraken.

Heel wat grote namen bleken bereid om het initiatief te steunen. Met de hulp van anderen geraakte Ward aan een gesigneerd truitje van onder meer Thibaut Courtois, David Beckham, Dries Mertens en Vincent Kompany. Het arsenaal op de website bestaat intussen uit een kleine twintig voetbalshirts. Daarbovenop kwam Ward op het idee om een kleiner aanbod gesigneerde truitjes van wielrenners te veilen. Enkele renners van formaat waaronder Greg Van Avermaet, Tiesj Benoot en Tom Dumoulin haalden met plezier hun pen boven.

Helpende handen

De veiling van de sportshirts loopt nog tot en met 20 december, wie op dat moment het meeste geboden heeft krijgt de shirt mee naar huis. “Voor het gesigneerde truitje van Roman Yaremchuk met handtekeningen van de andere spelers van AA Gent werd reeds duizend euro geboden”, zegt Ward trots. “Wie zo geen grote bedragen wil neerleggen kan ook een sterke botten t-shirt aankopen voor 25 euro. Daarvan werden er al een vijftigtal verkocht.”

De opbrengst van de truitjes gaat integraal naar twee goede doelen: Care 4 Aya en het Onderzoekcentrum botkanker van het UZ. “Care 4 aya is een vzw die zich inzet voor jongeren tussen de 16 en de 30 jaar met kanker. Ik val daar net buiten maar ik heb gezien wat voor werk ze leveren tijdens mijn eigen behandelingen. Door het Onderzoekcentrum te steunen hoop ik dat kanker in de toekomst met een klein spuitje bestreden kan worden in plaats van met een zware chemo-behandeling.”

Wie een steentje wil bijdragen kan dat op www.botvoorbot.be (gratis ontworpen door Metanous). De veiling loopt nog tot en met 20 december.