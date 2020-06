Wapens en cannabis aangetroffen bij huiszoeking Didier Verbaere

21 juni 2020

10u00 3

Bij een huiszoeking op de Rooigemlaan in Gent heeft de politie twee jachtwapens en een aantal cannabisplanten in beslag genomen. De kweker is niet aangetroffen. Agenten vielen zaterdag om 15.15 uur binnen in de woning op basis van tips. De politie onderzoekt nu of de man de nodige wapenvergunningen heeft. De cannabisplanten werden in beslag genomen.