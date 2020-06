Wankele schoorsteen van stadhuis die weggehaald werd, wordt teruggeplaatst. “Bijna 2 miljoen euro kosten, maar we kunnen niet anders” (Met geweldige beelden van hoog boven de stad) Sabine Van Damme

17 juni 2020

16u21 0 Gent Een deel van de stelling rond het stadhuis is al weggehaald, de rest blijft zeker tot eind dit jaar staan. De werken aan de kant van de Hoogpoort schieten wel goed op. Het dak wordt hersteld, de wankele schouw die in 2017 werd gedemonteerd werd teruggeplaatst, en ook een gevel aan de binnenzijde wordt hersteld.

De restauratie van het stadhuis is een werk van lange adem. In principe worden voor alle fases restauratiepremies aangevraagd, maar dat was dit keer niet mogelijk. “Het duurt jaren eer zo’n premie wordt toegekend, en deze werken konden echt niet meer wachten”, zegt schepen Annelies Storms. Dat bevestigt ook Marc Bauwens van de dienst bouwprojecten. “Aan de kant van de binnenkoer was er een gevel die helemaal bol stond, dus zo goed als op instorten. Sommige draagbalken zijn compleet rot. De werken waren écht dringend.” 1.950.000 euro zullen de werken kosten. (Lees verder onder de foto)

De schoorsteen in het midden van het dak, boven de trouwkapel, werd in 2017 gedemonteerd. Die dreigde in te zakken. “Alle stenen werden genummerd en gestockeerd. In de werkplaats van aannemer Denys zijn de stenen hersteld, en sinds begin juni is de heropbouw bezig met de originele materialen.” Ondertussen wordt ook het dak hersteld, dat zo lek als een zeef was. Dat gaat traag, omdat het met originele leistenen wordt gelegd, en die worden genageld met de hand. Het deel aan de kant van de Botermarkt en de hoek van de Hoogpoort is klaar, daar is de stelling dus al weg. Trouwkoppels kunnen weer mooie foto’s maken. “De volledige kant Hoogpoort zal net voor of na nieuwjaar klaar zijn”, hoopt Bauwens.

Ondertussen is ook een tweede werf aan het stadhuis bezig. “Ook aan de gevel en het dak van de Staten van Vlaanderen wordt gewerkt”, zegt Storms. Dat gebouw ligt aan de kant van de Stadhuissteeg. “Enkele gevels zijn al uit de stellingen, de torenkraan kan na het bouwverlof weg uit de Stadhuissteeg. Dan moet nog de binnenkoer worden aangepakt. Ook aan het interieur van dat stuk wordt gewerkt. Een niet-oringineel bijgebouwtje werd gesloopt. Er komt een overdekt terras, een soort veranda, die de kwetsbare kopgevel van het Oostenrijks salon zal beschermen. De werken aan de Staten van Vlaanderen kunnen in november klaar zijn.”