Wandelpaden vrijgemaakt in Vinderhoutse bossen Didier Verbaere

24 november 2019

18u34 0 Gent Vrijwilligers en leden van Natuurpunt en van jongeren natuurvereniging JNM staken zondag de handen uit de mouwen om de wandelpaden vrij te maken in de Groenpool van de Vinderhoutse Bossen in Gent op de grens met Lievegem.

“Omgevallen bomen en takken worden weggehaald en vrij gemaakt voor wandelaars. Het stadsbos dat Natuurpunt in 2017 werd aangekocht wordt stilaan klaargemaakt om open te stellen voor het grote publiek. We hopen dat dit in het voorjaar kan gebeuren”, zeggen conservators Maarten Vangansbeke en Matthias Strubbe. Het gebied is ongeveer 35 hectaren groot en zal deels als wandelgebied en deels als stiltegebied worden ingericht. “Het is één van de oudste nog overgebleven bossen uit de regio en staan reeds op oude kaarten uit 1700 vermeld. Ze bevatten unieke planten en orchideeën.”